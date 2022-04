Veel mannen én een paar vrouwen herdenken Henny Vrienten

Lips was nog maar nauwelijks bekomen van het overlijden van Jan Rot en Arno Hintjens toen Henny Vrienten hen ook al volgde naar de muziekhemel.

Bij Khalid en Sophie werd Vrientens muzikale erfenis besproken door dj’s Jeroen van Inkel, Frank van der Lende en Michiel Veenstra; plus Patrick Lodiers die een documentaire over Doe Maar heeft gemaakt, en Nits-zanger Henk Hofstede, wiens naam Khalid van een papiertje moest oplezen. Allemaal hadden ze hun eigen herinneringen aan Henny Vrienten en Doe Maar, zelfs Michiel Veenstra, die acht was toen Doe Maar uit elkaar ging: “Ik was een van die jongetjes die luidkeels ‘je loopt je lul achterna’ zong.”

Frank van der Lende riep Vrienten vanwege zijn androgyne verschijning uit tot ‘de David Bowie van Nederland’, terwijl Henk Hofstede het duo Henny Vrienten/Ernst Jansz zag als de Nederlandse Lennon & McCartney.

Toe Maar, dacht Lips.

Mevrouw Lips vond het intussen eigenaardig dat zes volwassen mannen probeerden te analyseren wat toch de aantrekkingskracht van Vrienten en Doe Maar op meisjes was geweest.

Dan had Jinek het beter aangepakt: daar liet onder meer Kunststof-presentatrice Jellie Brouwer haar licht schijnen over Vrienten: “Een heel charmante verschijning, een ontzettend aantrekkelijke man, en heel erg aardig.” En Doe Maar-fan van het eerste uur Linda Voortman mocht uitleggen waarom ze in 1984 gillend vooraan stond bij het laatste concert van Doe Maar, inclusief hetzelfde kapsel als Henny Vrienten.

Bij Op1 schoof intussen behalve Leo Blokhuis en Cornald Maas ook zangeres Eefje de Visser aan tafel: “Ik was erg gevleid en vereerd dat hij met mij een duet wilde zingen.”

Zo kwam de vrouwelijke kijk op de ooit zo androgyne Henny Vrienten toch nog aan bod.

