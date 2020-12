Veel kritiek op hulp-tv, maar Beau bewijst dat het echt anders kan

Lips & de daklozen, RTL4

De laatste dagen van het jaar zijn aangebroken, en dat betekent terugkijken. Lips houdt normaal gesproken best van jaaroverzichten, maar dit jaar heeft hij er geen zin in – coronablues, te veel dieptepunten.



Toch keek Lips een beetje terug, met Beau van Erven Dorens. Die zocht de daklozen uit zijn The Amsterdam Project en The Rotterdam Project op om te zien hoe het ze nu vergaat. In 2016 en 2018 kregen tien daklozen de kans hun leven om te gooien. Van Erven Dorens gaf ze de beschikking over een team hulpverleners en een pinpas met 10.000 euro.

De jonge moeder Stefanie gebruikte de pinpas alleen voor een aanbetaling van een huurhuis, maar de 67-jarige Lolle besteedde het in hoog tempo aan hotelkamers, Ivar aan tatoeages, iPhones en schulden, Alan joeg er duizenden euro’s doorheen in het casino en de coffeeshop. Toch kregen ze het destijds – met veel hulp – allemaal voor elkaar uiteindelijk ergens een zelfstandige woonruimte te vinden.

Die woning vasthouden was niet eenvoudig. Gerri belde Van Erven Dorens een keer vanuit de gevangenis omdat hij geen geld had om sigaretten te kopen. Toen Van Erven Dorens bij hem langsging, kwam hij erachter dat een van zijn andere daklozen, Alan, daar óók vastzat.

Van Erven Dorens schoot bij de herenigingen keer op keer vol, van trots. Ze hadden allemaal nog een zelfstandige woning, en de meesten ook werk. In de zorg, als vrachtwagenchauffeur, glazenwasser of in de hulpverlening.

Er is veel kritiek op hulp-tv, dat deelnemers aan hun lot worden overgelaten, zodra de camera’s stoppen met draaien en dan binnen no-time weer terug zijn bij af. The Van Erven Dorens Project bewijst voor Lips dat het ook echt anders kan.

Toch een lichtpuntje dat Lips niet had willen missen.

Reageren? hanlips@parool.nl.