Vechten tegen je tranen door de helden van het Máxima

Het ergste woord in de Nederlandse taal is zonder meer ‘kinderkanker’. Elk jaar horen 600 kinderen dat ze kanker hebben; een kwart overleeft het niet. Dat zijn dus 150 kinderen. Een jaar geleden werd het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie geopend in Utrecht. Elke drie dagen gaat daar een kind dood. Hoe is het om daar te werken?

Documentairemaker Paul Rigter volgde een jaar lang de medewerkers, patiënten en hun familieleden voor de drie­delige documentaireserie Helden van het Máxima. Die degelijke aanpak doet denken aan de met een ­Nipkowschijf bekroonde documentaireserie Stuk, over revalidatiecentrum Heliomare. In beide gevallen levert het respectvolle televisie op waar niet op tranen wordt ­ingezoomd, maar je als kijker toch met een brok in je keel zit.

Directeur/arts Rob Pieters bleek een innemende man die er geen doekjes om wond (“Als je toch kanker hebt, dan maar hier”), maar erg goed overweg kon met zieke kinderen en hun ouders, ook als hij een slechtnieuws­gesprek moest voeren.

Elders in het ziekenhuis werkte regelaar Karima zich een slag in de rondte. “Een negen-tot-vijfmentaliteit is niet goed, maar de 24 uursmentaliteit die ik nu heb misschien ook niet.” Bij Karima thuis getuigden lege fotolijstjes van een afwezig privéleven, maar om die sneue aanblik kon ze zelf ook lachen.

En dan waren er de kinderen: doodzieke bleekneusjes. Plus Koen, een tiener die tegen beter weten in ­positief bleef: “Ik kan niet in mijn verdriet blijven hangen, ik heb de knop omgezet en dit gaat me gewoon lukken.”

Lips wist door een gesprek bij Jinek woensdag dat Koen inmiddels was overleden. Net als Eva Jinek hield hij het maar met moeite droog.

