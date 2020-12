Vastgelegd: de jaren 60 in Amsterdamse afbraakbuurten

Fotograaf Bert Verhoeff (71) maakte in de jaren zestig foto’s van de toenmalige afbraakbuurt Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg. De foto’s lagen tientallen jaren opgeborgen in een hoekje van zijn kast. Toen hij in coronatijd het fotoarchief eens flink onder handen nam, vond hij dit pareltje terug.

Als 17-jarige hbs-ganger kocht Verhoeff van zijn spaargeld een tweedehands namaak Rolleiflexcamera. Hij wilde ‘straatfotograaf’ worden en toog in 1966 met zijn tweeogige spiegelreflexcamera naar de Oostelijke Eilanden. ‘Kattenburg was een heuse afbraakbuurt en voldeed dus goed aan de eis van leuke tafereeltjes,’ schrijft Verhoeff in zijn recent uitgekomen boekje De zoektocht.

Kattenburg of Oostenburg, 1966.Twee kinderen hollen en rennen over de stoep. Een meisje voor een kledingwinkel met lingerie met een speelgoedkinderwagen.

In de jaren zestig waren veel huizen dichtgetimmerd. Ze werden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. De eilanders vonden tijdelijk elders onderdak. Velen kwamen na de heropbouw terug naar hun zo geliefde buurt.

Oostenburg, 1967.De Oostenburgerdwarsstraat in het centrum. Jongensbende poseert op de trap voor hun portiek op nr. 13.Op de muur graffitti Rikki is gek.

Het leven betrappen

Ze misten de arbeiderswijk waar velen bij Werkspoor, Stork, Proost & Brandt en Kromhout werkten en waar saamhorigheid welig tierde. Kinderen konden er ongestoord op straat spelen en noemden hun buren ‘tante’ en ‘oom’. De eilanders waren als een familie. Ze waren van elkaars wel en wee op de hoogte.

“Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg was het ouderwetse Amsterdam. Kinderen flansten van een bedspiraal een trampoline in elkaar en jochies met een Amsterdamse geinponem keken recht in de lens,” zegt Verhoeff, die zelf uit de ‘aangeharkte’ groene nieuwbouwwijk Slotervaart kwam. “Toen ik er met mijn camera op mijn buik aankwam, wisten ze meteen dat ik fotograaf was. Ze vonden het hartstikke leuk om gefotografeerd te worden.”

Vragen om een foto te mogen nemen, deed hij niet. “Je moet het leven een beetje betrappen,” zegt de fotograaf, die in zijn ruim vijftigjarige carrière verschillende prijzen – waaronder de Zilveren Camera en Fotojournalist van het Jaar – in de wacht sleepte en voor tal van kranten, waaronder Het Parool, werkzaam was.

Verrast

Verhoeff maakte destijds zo’n tachtig tot honderd foto’s van Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg. “Ik wilde toen uitvinden of ik een fotograaf kon worden. Ik ontwikkelde de foto’s in de badkamer bij mijn ouders thuis. Toen ik de foto’s onlangs weer zag, was ik verrast door de schoonheid ervan.”

In zijn boekje schrijft Verhoeff: ‘Meer dan vijftig jaar later raken ze me. Ze laten de taferelen uit mijn jeugd zien.’

De foto’s leggen de sfeer van de buurt vast: een moeder met kind hangt uit het raam, kinderen spelen tussen de puinhopen van de gesloopte huizen en een jongetje springt op het bedspiraal in de Derde Kattenburgerdwarsstraat.

Op een van de foto’s staat een jongetje voor zijn huis aan de Oostenburgerdwarsstraat 13. Kort na het schieten van de foto loopt de buurt uit en staan er zeven jongens voor de deur. Naast de hoge stoep staat de naam van het Engelse tieneridool Dave Berry op de muur gekalkt, die een nummer 1 hit scoorde met This strange effect, en de tekst: ‘Rikki is gek’.

