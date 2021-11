Vast in je eigen bubbel: bij De Grote Filterbubbelshow wordt onze online wereld onder de loep genomen

De Grote Filterbubbelshow Beeld -

Het is niet heel moeilijk om je op sociale media een wereld te wanen waar alleen gelijkgestemden deel van uitmaken. Waar je tijdens het kerstdiner elk jaar weer in een verhit gesprek belandt met andersdenkende familieleden en er in traditionele media meningen uit verschillende hoeken te zien, lezen en horen zijn, kan je op platforms als Instagram, Facebook en Twitter rekenen op ‘jouw’ mensen.

Online filterbubbels worden ze genoemd: de informatiestromen die we op sociale media binnenkrijgen aan de hand van de mensen die we volgen en de dingen die we online opzoeken. Onder leiding van host Charisa Chotoe schijnen de gasten bij De Grote Filterbubbelshow vanuit hun expertise hun licht op dit fenomeen. Want zijn die filterbubbels nou iets dat we moeten willen, of leiden ze juist alleen maar tot tunnelvisie en onbegrip voor een ander geluid?

Een eenduidig antwoord daarop is er niet. Want dát mensen het fijn vinden om alleen met gelijkgestemden omringd te zijn, is volgens GZ-psycholoog Edriouch niet gek. “De mens heeft niet graag ongelijk en is geneigd om bij een bepaalde mening te blijven zodra die eenmaal is gevormd. En die mening wordt alleen maar sterker door de bevestiging die je krijgt van gelijkgestemden.”

Algoritmes

Maar wat je online allemaal te zien krijgt heb je als socialemediagebruiker niet helemaal zelf in de hand, benadrukt Edriouch. Voor een groot deel wordt onze filterbubbel bepaald door algoritmes. Aan de hand van jouw zoekopdrachten, clicks en likes selecteren die automatisch nieuwe content voor jou, met als doel je zo lang mogelijk online te houden. Door die selectieve content die we voorgeschoteld krijgen, wordt ons wereldbeeld telkens weer bevestigd.

Van den Bos, die als marketeer veel met algoritmes werkt, is erbij om meer te vertellen over hoe die algoritmes werken. De technische kant, dus. Maar vooral wil hij meegeven dat we niet naïef moeten zijn over hoe algoritmes werken. “Alle online acties die je uitvoert worden opgepikt, gecategoriseerd en gebruikt door bedrijven om gericht te adverteren,” aldus Van den Bos “Het is een verdienmodel, jouw onlinegedrag levert geld op en daar gaat het om.”

Niet alleen de deskundigen voeren het woord in De Grote Filterbubbelshow, ook het publiek wordt uitgenodigd ervaringen, adviezen en meningen delen. Want dat is waar de avond vooral om draait: bewustwording over andermans bubbels en hoe die tot stand komen. Edriouch: “Als je weet dat de informatietoestroom voor elke persoon anders is, kan je beter begrijpen hoe meningen worden gevormd.”

De grote filterbubbel show: donderdag om 20.00 uur in Felix Meritis, Keizersgracht 324