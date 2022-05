Vandaag Inside weer te zien mét Johan Derksen, Talpa noemt terugkeer voorbarig

Achter de schermen is hard gewerkt aan de terugkeer van het programma. Beeld Brunopress

Derksens aankondiging om op te stappen zou niet zijn voortgekomen uit de recente mediarel, maar uit het gebrek aan rugdekking van de Talpa-directie. Genee en Van der Gijp verklaarden zich solidair met Derksen. Die plooien zijn nu gladgestreken: er is achter de schermen hard gewerkt aan de terugkeer van het programma, dat één van de best scorende programma’s was op SBS6.

Talpa noemt de berichtgeving over een terugkeer op SBS6 ‘voorbarig’. ‘We hebben afgelopen zondag een goed gesprek gehad met de mannen om in alle rust terug te kijken op de afgelopen weken en hetgeen gebeurd is,’ aldus een korte verklaring van Talpa Network. ‘Zodra er meer nieuws te melden is komen we hier vanuit SBS6 op terug.’

Er ontstond een storm van protest en verontwaardiging in Nederland, nadat Derksen een anekdote vertelde uit de tijd, vijftig jaar geleden, dat hij bij Veendam voetbalde. Hij zou een laveloos dronken vrouw met een kaars hebben gepenetreerd. Later corrigeerde hij zijn eigen verhaal: hij had de mega-kaars rechtop tussen haar benen gezet.

‘Pittig gesprek’ Johan Derksen met Talpa

Tegen het AD zegt Derksen dat zijn opstappen niets te maken had met de boze reacties. “Tegen al die hysterische reacties ben ik wel bestand. Pissige columnisten en opgewonden dames aan talkshowtafels die leeglopen kan ik ook wel hebben. Ik kan wel tegen een stootje. Als je met de rug tegen de muur staat, verwacht ik wel wat steun van de Talpa-directie, maar daar heb ik niets van gemerkt.”

Over het gesprek afgelopen zondag zondag met Talpa-directeuren John de Mol, Erland Galjaard en Marco Louwerens, zegt Derksen: “Het was een pittig en goed gesprek. De meningen en standpunten stonden haaks op elkaar, al ontstond er in het verloop van het gesprek wel meer begrip voor elkaars standpunten.”