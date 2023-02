Vanbinnen brandt het vuur nog even krachtig bij activiste en schrijfster Conny Braam

Drie generaties, drie vrouwen, met ieder hun eigen strijd. In haar nieuwe roman De revolutie van Pelle onderzoekt schrijfster en voormalig antiapartheidsactiviste Conny Braam de wortels van haar rebelse natuur.

Hoe raakt een jonge meid, die tot haar twintigste eigenlijk nog nooit een stap buiten haar woonplaats Arnhem heeft gezet, in vredesnaam verzeild in het verzet tegen apartheid in Zuid-Afrika en de beweging die Nelson Mandela na achttien jaar bevrijdt uit zijn gevangenschap op Robbeneiland?

Die vraag werd en wordt schrijfster Conny Braam regelmatig gesteld. Niet zo gek, want Braam was als begin twintiger een van de oprichters van de Anti-Apartheidsbeweging Nederland, en smokkelde later in het diepste geheim verzetsleiders Zuid-Afrika binnen tijdens Operatie Vula. Ook zette ze een communicatielijn op met de gevangen Mandela.

Ook Braam zelf wist niet het precieze antwoord. “Ik ben natuurlijk niet de enige van mijn generatie die betrokken geweest is bij activistische activiteiten, maar de meesten werden later rechtser of onverschilliger en kregen een keurige baan. Ik houd het hardnekkig lang vol.” Haar ogen twinkelen. Dinsdag wordt ze 75 jaar. Maar vanbinnen brandt het vuur nog even krachtig – onrecht en ongelijkheid zijn immers nog steeds niet de wereld uit.

Na decennia in Amsterdam woont Braam alweer jaren op de grond van haar voorvaderen, in een vroegere zeilmakerij, grenzend aan de begraafplaats waar haar grootvader doodgraver was. “Ik heb veel geschreven over mijn vaders kant van de familie, maar ik wist dat ik voor dit nieuwe boek bij de vrouwen moest zijn.”

De revolutie van Pelle is het resultaat van haar zoektocht naar de vrouwenlijn in haar familie. Het verhaal cirkelt rondom drie generaties vrouwen, drie wereldoorlogen en drie plaatsen: deel één vertelt het verhaal van Braams ‘rooie’ oma Keet Pelle, die een kroeg runde in IJmuiden. Deel twee draait om haar keurige moeder Grada, die trouwde en kinderen kreeg. Door de Tweede Wereldoorlog kwam zij vanuit Beverwijk terecht in Arnhem, waar in deel drie de jonge Cornelia wordt geboren en opgroeit.

Deze Lena, zoals Braams roepnaam als kind luidde, is slim genoeg voor het gymnasium, maar dat is alleen weggelegd voor haar broers. Haar interesses maken van haar een outsider, zowel binnen als buiten het gezin. Na een zoveelste conflict stapt ze op haar twintigste op de trein. “Door mijn hoofd raasde maar één alles overweldigende gedachte: Wacht op mij! Wacht op mij! Wacht met de revolutie tot ik er ben!”

De kiem voor het boek waren gesprekken met uw moeder. Wat vertelde zij?

“Halverwege de jaren negentig kreeg mijn moeder steeds meer last van het trauma dat ze had overgehouden aan de Tweede Wereldoorlog. Op een dag belde mijn vader op: Kom alsjeblieft een weekend naar huis en praat met haar. Ik nam een cassetterecorder mee, zette een fles port en een slof sigaretten op tafel. En toen begon ze te praten. Over de nonnen die haar zo hadden vernederd, en over de crisisjaren en de armoede die daar het gevolg van was.”

“Ook al was mijn moeder een dame, ze was net als ik een vrij heftige vrouw, met een stevig karakter en dito uitlatingen. Maar nu zag ik achter die vrouw met dat donkere haar en bijna zwarte ogen ineens een doodarm meisje opdoemen dat op de lagere school door de nonnen vernederd werd. Elke keer zat ik op de terugweg naar Amsterdam te huilen in de trein.”

Waarom bleef het verhaal nog zo lang op de plank liggen?

“De stem van mijn moeder lag opgeslagen in mijn archief en ik durfde er naderhand nooit naar te luisteren. Ik kon niet over mijn ouders schrijven toen ze nog leefden. Voor mij en mijn familie zat er een pijnlijke kant aan mijn jeugd – ik ben toch op een onaangename manier het huis uit gegaan. Mijn moeder wilde dat ik ook zo’n net meisje werd, dus het was een grote teleurstelling dat die wens niet uitkwam. Van mijn oma werd gezegd ze stronteigenwijs was. Als mijn vader afkeurend over mij sprak, hoorde ik hem tegen mijn moeder zeggen: Ze lijkt precies op je moeder!”

Uw familieverhaal is ook het verhaal van de ontwikkeling van Nederland.

“Dat is wat ik heb willen laten zien. IJmuiden was een jonge havenplaats die een fantastische badplaats en kuuroord beloofde te worden. Er waren hotels, bontwerkers en juweliers. Tegelijk was er een grote arbeidersgemeenschap, van vissers, Russische anarchisten en kanaalgravers die het Noordzeekanaal hadden gegraven maar rond 1884, als mijn verhaal begint, uit IJmuiden waren verjaagd.”

“Zij leefden in grote armoede in De Heide, een kamp in de duinen op de plek waar ik nu woon. De grote socialistische leider Ferdinand Domela Nieuwenhuis kwam hier spreken voor de kanaalgravers, in een schuur met zeshonderd man. Hij las de ongeletterde arbeiders voor uit Max Havelaar. Zij voelden zich verbonden met het lot van mensen in Indonesië, omdat ze beseften dat ze werden uitgebuit door dezelfde instituties. Dat ontroert me diep.”

“Mijn oma’s café stond precies tussen het oude IJmuiden en De Heide in; dit was haar wereld. Dit is het verhaal geworden van dit hele gebied en al die fantastische mensen van wie niemand ooit heeft gehoord. De thema’s van toen, zoals de grote ongelijkheid tussen rijk en arm, zijn wereldwijd alleen maar urgenter geworden. Daarmee stijgt dit verhaal uit boven dat van mij en mijn familie.”

Ze haalt een oude zwart-witfoto tevoorschijn van een elegant geklede dame. “Dit is mijn moeder, voor haar verloving. Alles wat ze aanheeft, heeft ze zelf gemaakt. Je ziet wat een dame ze was. Mijn moeder volgde haar eigen weg naar de middenklasse. Ze had zó’n behoefte zich uit die armoede te ontworstelen, het enige wat ze wilde, was trouwen met een keurige jongen, een keurig gezin hebben met keurige kinderen, in een fijne keurige buurt. Van de weeromstuit werd ze ook nog eens heel katholiek. Rooms en Oranjegezind, dat was netjes. Zij heeft als het ware haar eigen revolutie gecreëerd. En hoewel haar weg voor mij een doodlopende weg was, heeft die háár bevrijding gegeven. Ik heb veel begrip en respect gekregen voor de weg die zij is gegaan.”

U keerde vervolgens terug in de voetsporen van uw socialistische oma en oom.

“Inderdaad. Ik groeide op tijdens de Koude Oorlog. Alles wat niet oké was in die tijd, was ‘rood’. Bij roze begon het al niet te deugen. Nergens vond ik aansluiting. Niet op school bij de andere meisjes, maar ook niet in mijn gezin. Docenten noemden me jongensgek, omdat ik met jongens omging – die hielden zich bezig met onderwerpen die ik interessant vond. Ik kreeg slechte aantekeningen omdat ik toneelstukken schreef en artikelen voor de schoolkrant. Mijn drang me te uiten en te debatteren werd negatief beoordeeld.”

“Daardoor heb ik me met name in mijn jonge jaren heel eenzaam gevoeld. Dat veranderde pas toen ik buiten Arnhem een wereld ontdekte waarin jonge mensen de straat op gingen voor hun idealen. Ik was bang, alleen en wist dat ik moest zorgen voor centjes, dus om zo ineens op de trein te stappen… Maar ik hield het thuis niet meer uit, mede vanwege het racisme van mijn vader. Achteraf sta ik er nog steeds van te kijken dat ik dat zo alleen heb gedaan. Later was het juist die eenzaamheid die me zo geschikt maakte voor het ondergrondse werk voor ANC, waarbij ik in het diepste geheim, zonder er met iemand over te praten, operaties moest uitvoeren.”

En nu bent u een Keet Pelle voor uw eigen kleindochter?

‘Dat hoop ik van harte! Ze logeert regelmatig bij me, en we hebben een geweldige band. Ziggy is zo’n leukerd, lekker eigengereid. Ik vind het juist mooi dat ze eigenwijs is, dat is een teken dat ze zich aan het ontwikkelen is tot een nieuw, zelfstandig denkend mens. Maar in mijn tijd werd dat niet als een kwaliteit gezien voor een jonge vrouw.”

Conny Braam (1948) richtte in 1971 samen met Zuid-Afrikaanse vluchtelingen de Anti-Apartheidsbeweging Nederland op, een van de belangrijkste bondgenoten van het ANC in de bevrijdingsbeweging van Nelson Mandela. In 1992 debuteerde ze met een boek over een uiterst geheime verzetsactie: Operatie Vula. Sindsdien schreef ze diverse romans met IJmuiden als achtergrond, zoals De woede van Abraham (2000), De onweerstaanbare bastaard (2002) en Het schandaal (2004). Of juist met Afrika als decor, zoals in Het beest van Kruger (2014), Ik ben Hendrik Witbooi (2016) en Wij zijn de wrekers over dit alles (2020).