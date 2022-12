Van Waylon tot Charly Luske: 2022 was ook het jaar van het schavot voor de vreemdganger

Vlogger en ‘showbizzhyena’ Yvonne Coldeweijer in de rechtbank voorafgaand aan een kort geding. Beeld RAMON VAN FLYMEN / ANP

Met name Yvonne Coldeweijer ontpopte zich tot de hedendaagse versie van de kerkelijke ouderling uit de jaren 50. Glurend achter de gordijnen of het ware geloof wel werd beleden en met de online knoet in de hand om zondaars te straffen.

Onder anderen Waylon, Simon Keizer, Charly Luske, Steven Brunswijk en Rick Brandsteder werden allen met volle kracht door de sapcentrifuge van Coldeweijer geslingerd. Of de verhalen uiteindelijk klopten of niet was niet zo relevant (Brunswijk werd gedwongen te openbaren dat hij een open relatie heeft), het bleek een clickbait van de lucratiefste categorie.

Afgelopen week werd zanger Nielson voor het digitale gerecht gesleept. Een vermeende scharrel had beelden gemaakt van een slapende Nielson in een hotelkamer. Die zette Coldeweijer zonder aarzelen online. Gevolg: de zanger zag zich genoodzaakt bekend te maken dat zijn echtgenote en hij huwelijksproblemen hebben. De op Mediacourant steevast als ‘showbizzhyena’ omschreven Coldeweijer schreef een vilein ‘sterkte Hanna’ onder de social media-post.

De vrije jaren 70

Hoe anders ging het in de vrije jaren 70, vertelde Deborah Campert in haar eerste interview na de dood van haar man Remco, in de kersteditie van Volkskrant Magazine. De weduwe verhaalde van ‘veel ontrouw’ in hun levens. Een keer was de dichter zo verliefd op een ander geworden dat Deborah zich stortte in een serie amourettes om de pijn ervan te dempen. Maar de twee hoorden bij elkaar, kwamen altijd bij elkaar terug en werden samen stokoud. Totdat Remco Campert deze zomer naar de schrijvershemel zweefde en Deborah met een werkelijk gebroken hart achterbleef. Dit was echte liefde geweest.

Rachel Hazes

Zo kwam er ook aandacht voor een interview dat zanger Douwe Bob gaf aan tijdschrift Nieuwe Revu. De artiest, met zijn kwadratische gezinsuitbreiding dit jaar ook goed voor emmers vol juice, analyseerde op verzoek het leven van Coldeweijer: ‘Het is een onwijs liefdeloos bestaan dat zij leidt. Het lijkt me moeilijk om iedereen naar beneden te trekken. Dat moet iets met je doen, toch?’

Of Coldeweijer – ze riep dit jaar ook personeel van het VU Medisch Centrum op om het medisch dossier van de door een herseninfarct getroffen Marc van der Linden door te spelen – het gelezen heeft valt te bezien. Zij is sinds deze week in een nieuwe rechtszaak verwikkeld.

Waar voornoemde ‘vreemdgangers’ hun schouders wisten op te halen om het geroddel, is Rachel Hazes geen type dat een onwaarheid over haar kant laat gaan. Het zal een hele toer worden om de rechter uit te leggen waar deze casus om draait – iets met een door zoon André geschreven brief aan zijn ex-vriendin, die Rachel zou hebben laten uitlekken – maar de zaak dient op 9 januari. Gelukkig Nieuwjaar!