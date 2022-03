Van vanille anglaise had Kees Tol nooit gehoord, wel van suiker

Kees Tol in gesprek over de suikerbiet in ‘Over Gewicht’. Beeld TALPA

Al dwalend door het oerwoud van zenders kwam Lips woensdagavond terecht bij Net5. Die kent hij vooral van eindeloze herhalingen en sleetse woon- en kookprogramma’s, maar deze keer bleef hij hangen. Over Gewicht was de woordspelige, maar toch niet ongeestige titel van een verrassend informatief programma, waarvan het eerste deel van alweer het tweede seizoen werd uitgezonden.

Over suiker ging het. Daar stond presentator Kees Tol aan een enorme suikerbiet te kluiven, goed voor 35 klontjes. Tol koos altijd voor bruine suiker, vertelde hij, omdat die gezonder zou zijn dan de witte variant. Voedingswetenschapper Trudy Voortman hielp hem, en Lips, snel uit de droom: van beide varianten word je even dik.

Een volwassene heeft negentig gram suiker per dag nodig, wist Edsilia Rombley, de andere presentator. Dat zijn 22 suikerklontjes. In een half litertje vruchtensap zitten er al vijftien en in twee boterhammen met hagel acht. Lips moest geschrokken terugdenken aan zijn ontbijtje van die ochtend en legde zijn koekje (twee suikerklontjes) maar weer snel weg.

Heel ver weg is het geheven vingertje meestal niet in dit soort programma’s, maar daar had Over Gewicht weinig last van. Schaatser Kjeld Nuis mocht komen vertellen hoe hij zich dagelijks volpropt om topprestaties mogelijk te maken. Voormalig miss Nederland Denise Speelman legde uit hoe je mensen blij maakt met een suikerspin.

Terwijl de 19-jarige zorgmedewerker Loes welgemoed de boodschap ontving dat ze dagelijks 61 klontjes suiker te veel wegslikte, werd Lips in nog geen uurtje bijgepraat over dopamine, opioïde en het bijbehorende geluksgevoel. Over een 21-daagse suikerchallenge en het niet-bestaande verschil tussen suiker en natuurlijke suiker.

Bij patissier Boudewijn Nijmeijer bestelde Tol ondertussen een suikervrij gebakje. Een chocolademousse met een vanille anglaise, glunderde Nijmeijer. “Allemaal woorden waar ik nog nooit van heb gehoord,” zei Tol. Daar maken ze bij Net5 gelukkig ook geen probleem van.

Reageren? hanlips@parool.nl.