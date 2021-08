Van terranef tot klankentapper: Suske en Wiske krijgen eigen glossy

Themanummer van StripGlossy over Suske en Wiske. Beeld -

StripGlossy is altijd al een lijvig blad, maar ligt nu met een wel heel dikke uitgave in de kiosk. Een themanummer over Suske en Wiske heeft 195 pagina’s.

Suske en Wiske werden al in 1945 geboren en de strip over het Vlaamse tweetal is in Nederland nog altijd de bestverkopende. In kringen van hen die zich stripkenners menen, is men niet altijd even enthousiast over Suske en Wiske. De gangbare mening daar: toen bedenker Willy Vandersteen de strip nog (grotendeels) zelf maakte, was die prima, maar later - en zeker na zijn dood in 1990 - werden de albums fabriekswerk.

Koen Maas is een heel andere mening toegedaan en vindt Suske en Wiske simpelweg de beste strip die bestaat. Maas, die uit de wereld van de radio komt, is de maker van De Perfecte Podcast, vol weetjes over Suske enWiske en interviews met de makers ervan. De uitgelezen figuur dus om gasthoofdredacteur van deze thema-uitgave van StripGlossy te zijn. Hij kwijt zich voorbeeldig van zijn taak; lezend in het blad krijg je vanzelf zin je oude Suske en Wiske-albums (wie heeft ze niet in huis?) uit de kast te trekken.

Lekker allitererend

Voor De Perfecte Podcast (net zo lekker allitererend als veel Suske en Wiske-titels) had Maas eerder een interview, dat een hele dag duurde, met tekenaar Paul Geerts, die in 1972 Suske en Wiske overnam van Vandersteen en de toch al succesvolle strip wist op te stuwen tot recordverkopen; van een album werden in zijn tijd gemakkelijk 400.000 exemplaren verkocht. Een schriftelijke weergave van Maas’ interview wordt in StripGlossy in drie delen opgediend.

Teletijdmachine

Leuk is het overzicht van de uitvindingen van Suske en Wiske-sidekick professor Barabas. De teletijdmachine kent iedereen, maar hij verblijdde de stripwereld ook met onder meer het stopstraalkanon, de batyscaaf, de terranef en de klankentapper. Dat laatste apparaat maakt het mogelijk te converseren met dieren en zelfs voorwerpen. L. Ron Hubbard, de man achter de Scientologybeweging, bedacht ooit de soortgelijke elektrometer.