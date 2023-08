Van sleurhut tot reispaleis: de geschiedenis van de caravan wordt in Andere Tijden losjes uit de mouw geschud

Een Andere Tijden Special over de caravan onder de noemer ‘Vakantie op wielen’, dat moest wel een aaneenschakeling van luchtige en lullige fragmenten worden, in de sfeer van het Maxprogramma We Zijn Er Bijna. Maar dat viel zaterdagavond reuze mee, sterker nog: het was een boeiende uitzending vol interessante weetjes, en vooruit, ook de onvermijdelijke kneuterige fragmenten.

Gezeten voor – uiteraard – een caravan schudde historicus Marchien den Hertog de geschiedenis van wat denigrerend ‘sleurhut’ wordt genoemd, losjes uit haar mouw. Zo ontstond de caravancultuur in de 19de eeuw in Groot-Brittannië, waar rijkelui de woonwagens van circusklanten na lieten bouwen en zich gentleman gypsies noemden. Onder die ‘vrijetijdszigeuners’ waren opvallend veel ongetrouwde vrouwen; ook de strijdbare suffragettes verplaatsten zich bij voorkeur per caravan.

In Nederland was de caravan voor de Tweede Wereldoorlog eveneens voorbehouden aan rijke én avontuurlijke types, zoals Guusje Gratama, een vrouw die in de jaren twintig bouwkunde studeerde en haar eigen caravan bouwde.

Maar toen in 1947 Jan Kip zijn eerste Kipcaravan bouwde, was dat de voorbode van de latere caravanhausse. Die eerste Kipcaravan, genaamd de Kakelaar, was overigens een liefdesnestje voor Jan Kip en zijn vriendin, juffrouw De Roos: ze spraken stiekem – want nog ongetrouwd – af op de Veluwe. In het logo van Kipcaravans zit nog een roos verwerkt als ode aan zijn latere vrouw.

In de jaren zestig was sprake van een heuse caravanboom onder het motto ‘Vrij… dan de caravan’. Een geestig fragment van de CaravanRAI, in 1968, toont zelfs een caravan met een buitenboordmotor, voor waterrecreatie – dat werd dus geen succes. Historicus Den Hertog stelt echter dat het flauw is om lacherig te doen over de sleurhut, want de caravan zorgde vanaf de jaren zestig wel voor vrijheid en vakantie. Deze neerbuigende term werd volgens haar begin jaren negentig geïntroduceerd door Youp van ’t Hek, maar een bewijsfragment ontbrak – in plaats daarvan kwam er een Jiskefet-sketch die weinig toevoegde.

Maar dat was de enige misser in een aflevering die ook de subcultuur Caravanity liet zien: hippe types die klassieke Kipcaravans opknappen tot ware reispaleisjes op Pimp-je-Kip-klusweekenden.

