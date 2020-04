Van schilderij tot cocktail: Amsterdam Unlocked verzamelt bijzondere items

Meisje met Ballon, een van de kunstwerken op Amsterdam Unlocked. Beeld EPA

Deelnemers brengen een kunstwerk in dat zij persoonlijk belangrijk vinden voor de stad en geven daarbij een toelichting, meldt initiatiefnemer Amsterdam Visitor Marketing. ‘De stad is nu dicht. Dat gaat ons aan het hart,’ stelt het marketingbureau. ‘Met deze online collectie stellen we de stad weer open.’

Onder andere het Van Gogh Museum, Melkweg, Idfa en Hortus Botanicus werken mee aan het project.

De virtuele expositie bestaat onder meer uit schilderijen en muziekstukken. Zo neemt Tijn Wybenga, componist en momenteel artist in residence bij het Bimhuis, voor de website een expositie op. Maar het platform biedt ook ruimte voor bijvoorbeeld cocktails en ‘iconische’ gerechten.

#nederlandunlocked

De eerste twee stukken staan al online. Alice Roegholt, directeur van Museum Het Schip, beet het spits af met het kunstwerk Spel van glazen blokken, van de Duitse architect Bruno Taut. In aflevering twee voegde het Moco Museum het werk Meisje met Ballon toe, van de Britse kunstenaar Banksy.

Andere geïnteresseerden kunnen ook een meedoen met het project. De initiatiefnemers vragen mensen om een foto te plaatsen onder de hashtag #nederlandunlocked, en die op Instagram te plaatsen.

Wat moet er op die foto staan? Dat mag van alles zijn. ‘Van een schilderij of beeldje, van een langspeelplaat tot een versleten knuffelbeer; alles kan, zolang het item maar een bijzonder verhaal vertelt,’ stelt de organisatie.

Het online project Amsterdam Unlocked is te vinden op amsterdamunlocked.com.