Van Rossem wist amper goede antwoorden te geven bij Per seconde wijzer

Drie jaar geleden schreef Lips al eens over Per seconde wijzer. Hij noemde het toen een ­meubelstuk van de Nederlandse televisie. ‘Een vertrouwde sofa met misschien wat gedateerd ogende, maar heerlijk comfortabele kussens.’

Gisteravond ging hij zitten voor de duizendste aflevering van dat meubelstuk, waarvoor bij uitzondering nu eens bekende Nederlanders waren opgetrommeld in plaats van gewone mensen. Maarten van Rossem – ook al zo vertrouwd en misschien wat gedateerd ogend – mocht een geschiedenisronde spelen. Hij had blijkbaar alle ­duizend afleveringen gemist want Van Rossem werd niet gehinderd door enige kennis van de spelregels. Jokers die ingezet konden worden, een klok die meeliep: hij hoorde het allemaal voor het eerst. Ook de feestelijke jubileum­stemming ontbrak bij de knorrepot des vaderlands, maar ja, dacht Lips, je kunt van een kat ook niet vragen of hij even blaffen wil.

Pijnlijk was wel dat Van Rossem ook amper goede ­antwoorden wist te geven. Dat ging beter bij Studio Sport-presentator Jeroen Stomphorst, voor wie een sportronde was opgetuigd waar hij foutloos doorheen kwam. Obscure Letse schaatsers herkende hij en Ajaxopstellingen koppelde hij zonder moeite aan de goede jaartallen. Klasse, vond Lips. Maar hij vroeg zich wel af met wat voor gevoel Van Rossem nou naar huis ging na dit demasqué. Onverstoord waarschijnlijk. Bovendien: de volle prijzenpot werd gewoon uitgekeerd. Aan het goede doel, wel zo ­feestelijk.

Overigens, even de administratie op orde: eigenlijk was Per seconde wijzer de duizend allang voorbij. Dat zit zo: in 1967 wordt het programma al uitgezonden, drie seizoenen, gepresenteerd door Berend Boudewijn. Daarna ­verschijnt het pas in 1989 terug op de buis, nu met Kees Driehuis als presentator, en vanaf dat moment zijn ze pas gaan tellen. Heeft u dat? Mooi. Èèèèn, stop de tijd.

