Van Ray Charles tot vampierjager: Jamie Foxx is 30 jaar acteur

Jamie Foxx in de vampierkomedie ‘Day Shift’. Beeld AP

Wat lang niet iedereen weet: de in Texas als Eric Marlon Bishop Jr. geboren Foxx (een artiestennaam dus) begon zijn carrière als komiek. Niet alleen trad hij als jonge twintiger op in tal van comedyclubs, in 1991 verscheen hij voor het eerst op televisie in het sketchprogramma In Living Color naast onder anderen Jim Carrey, waarna hij de hoofdrol speelde in zijn eigen The Jamie Foxx Show, waarvan honderd afleveringen verschenen. Op de middelbare school dacht iedereen nog dat hij een beroemd American Football-speler zou worden, óf muzikant (Foxx kroop al op zijn derde achter de piano). Dat laatste gebeurde inderdaad: niet alleen hoorden we hem in nummers van Kanye West (zoals Gold Digger); zelf bracht hij reeds vier soloalbums uit.

Sinds zijn eerste rol in de Robin Williams-komedie Toys (1992) is Foxx niet meer weg te denken in filmland. De teller staat (inclusief series en stemmenwerk) inmiddels op zo’n negentig titels. Daarbij valt op dat hij al vrij snel in prestigieuze, dramatische films te zien was, zoals Any Given Sunday (naast Al Pacino). Uiteraard zitten er uitglijders tussen, maar Foxx maakt meestal veel indruk. Vooral Tarantino’s Django Unchained, Collateral (met Tom Cruise), Miami Vice, de actiekomedie Baby Driver en recent nog Spider-Man: No Way Home staan in het collectieve geheugen gegrift. Al is en blijft het hoogtepunt zijn Oscarwinnende vertolking van Ray Charles in Ray (2004).

Tegenslagen

Ook het ogenschijnlijk perfecte leven van Foxx liep deukjes op. Nog voor zijn eerste verjaardag werd hij in de steek gelaten door zijn ouders, waarna hij werd opgevoed door zijn grootmoeder. In 2003 werd hij gearresteerd vanwege betrokkenheid bij een vechtpartij in een casino in New Orleans, in 2018 werd hij beschuldigd (maar wel vrijgesproken) van aanranding. In de liefde ervoer hij misser na misser. Zo strandde onder meer een relatie met actrice Katie Holmes en is hij niet meer samen met een van de moeders van zijn twee dochters. Enkele jaren terug vertelde hij openlijk over een zenuwinzinking.

Netflix

Net als veel acteurs duikt Foxx ineens op in meerdere producties van streamingdienst Netflix. Sinds deze week is hij daar te zien in de bloederige vampierkomedie Day Shift. In tegenstelling tot veel andere filmmakers vreest hij niet dat platforms als Netflix de bioscoopbranche kapot maken. Er is meer van Netflix in aantocht. Zo haalde Foxx de ‘verdwenen’ Cameron Diaz over om terug te keren als actrice voor de actiekomedie Back in Action. Ook verschijnt hij volgend jaar opnieuw op het witte doek in een nieuwe film over de stripboekheld Spawn.