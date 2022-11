Van publiekskomedie tot absurd werk: Tapis Rouge viert de Franse film

Met 'Vous n’aurez pas ma haine' staat filmfestival Tapis Rouge zondag stil bij de terroristische aanslagen in Parijs in november 2015, dit weekend precies zeven jaar geleden. Beeld -

Voor het vierde jaar op rij viert filmfestival Tapis Rouge vanaf donderdag zes dagen lang de Franstalige cinema. De programmeurs hebben een flink aanbod om uit te kiezen, want Frankrijk is met enige afstand de grootste filmproducent van Europa.

Het programma van Tapis Rouge schiet wat genre betreft dan ook alle kanten op. Van platte publiekskomedies (Jumeaux mais pas trop) tot het absurdere werk van Quentin Dupieux (Fumer fait tousser). Van caleidoscopisch misdaaddrama (La nuit du 12) tot Indiana Jonespastiche (Jack Mimoun et Les Secrets de Val Verde).

Stiefmoeder

Vaste waarden zijn het historisch drama (zoals het rond de Eerste Wereldoorlog spelende openingsfilm C’est mon homme), de ‘Franse praatfilm’ en het volwassen relatiedrama. Zie in die laatste categorie vooral Les enfants des autres, een zeldzaam invoelende film over een vrouw die haar eigen kinderwens in rook ziet opgaan en intussen in een nieuwe relatie de rol van stiefmoeder krijgt.

Het is een van de twee films met Virginie Efira in de hoofdrol, de ander is Revoir Paris. Met die film en Vous n’aurez pas ma haine staat het festival op zondag 13 november stil bij de terroristische aanslagen in Parijs in november 2015, die dag precies zeven jaar geleden.

Bataclan

Voor regisseur Alice Winocour waren die een persoonlijk trauma: haar broer was destijds aanwezig in concertzaal Bataclan, een van de doelwitten. In Winocours Revoir Paris overleeft hoofdpersonage Mia (Efira) een aanslag in een café, waar ze zich na afloop slechts flarden van herinnert. Ze probeert te reconstrueren wat haar overkwam, in de hoop daarna haar leven weer op te kunnen pakken.

Ook Vous n’aurez pas ma haine (‘Jullie krijgen mijn haat niet’) focust op de nasleep van de aanslagen. In dit waargebeurde verhaal over journalist Antoine Leiris, wiens vrouw Hélène omkwam in de Bataclan, wordt de aanslag doelbewust niet in beeld gebracht.

In plaats daarvan blijft de film dicht bij de ervaring van Antoine, die thuis is met hun jonge zoontje als Hélène omkomt. Na enkele uren onzekerheid en paniek volgt de schok van het onoverkomelijke. Pas enkele dagen later kan Antoine het stoffelijke overschot van zijn vrouw zien.

Hij schrijft de schok van zich af in een Facebookpost, waarin hij de daders direct aanspreekt en ze ervan verzekert dat hijzelf en zijn zoon zich niet zullen verliezen in haat. Het bericht wordt wereldwijd gedeeld en zet Antoine plotseling vol in de schijnwerpers van de media. Maar sluit dat wel aan bij zijn eigen rouwproces? Regisseur Kilian Riedhof is bij de vertoning aanwezig.

Tapis Rouge, 10 t/m 15 november, De Filmhallen.