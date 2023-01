Van ‘Mission: Impossible 7’ tot ‘Barbie’: dit zijn de films om in 2023 naar uit te kijken

Na bijna drie jaar de adem inhouden, lijken nu de dijken gesprongen in het filmaanbod. Van een nieuwe Mission Impossible tot een Iraanse tragedie en van de verrassing van Venetië tot het pastelroze van Barbie.

No Bears

De Iraanse filmmaker Jafar Panahi tart opnieuw de grenzen van het hem opgelegde reis- en filmverbod in dit huzarenstuk. Net als in eerdere films als Taxi Teheran en This is Not a Film speelt de regisseur zichzelf in een mengelmoes van feit en fictie. De filmmaker – die kort na het voltooien van de film (opnieuw) werd gearresteerd – reist in No Bears af naar een dorpje op de grens van Iran en Turkije, zodat hij van afstand zijn crew kan regisseren terwijl die aan de Turkse kant van de grens een film maakt. Intussen raakt hij in het dorp betrokken bij een liefdesdriehoek die eveneens de gespannen verhoudingen tussen traditie en persoonlijke vrijheid toont. Met een verraderlijk lichte touch lokt Panahi ons richting tragedie.

Vanaf 9 februari

Saint Omer

De grote verrassing van het afgelopen filmfestival van Venetië was dit speelfilmdebuut, dat losjes gebaseerd is op ware gebeurtenissen. Zonder grote gebaren sleept de Franse filmmaker Alice Diop je mee in de geestestoestand van een vrouw die het ondenkbare heeft gedaan: ze bracht haar eigen kind om. Door de ogen van schrijfster Rama, net als de dader van Senegalese afkomst en zelf ook zwanger, volgen we haar rechtszaak. Stukje bij beetje wordt duidelijk hoe deze jonge zwarte vrouw, getrouwd met een oudere witte man, kwam tot een daad die rationeel nooit te bevatten zal zijn.

Vanaf 9 maart

Nummer achttien

Kunstenaar Guido van der Werve maakte naam met een reeks videowerken waarin hij performances vastlegde waarin hij de grenzen van zijn fysieke kunnen opzocht. Daaraan kwam in 2016 een abrupt einde toen hij na een ernstig fietsongeluk in Berlijn op sterven na dood was. In dit speelfilmdebuut, door de maker zelf omschreven als ‘autofictie’, neemt hij het lange revalidatieproces dat daarop volgde onder de loep. Een poëtisch zelfonderzoek naar hoe zijn minderwaardigheidscomplex en angst voor de dood zijn leven hebben gered. Als enige Nederlandse film opgenomen in de Tigercompetitie van het International Film Festival Rotterdam.

Vanaf 9 maart

Nummer achttien. Beeld Filmdepot

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Of gewoon Mission Impossible 7, voor wie geen zin heeft in die belachelijk omslachtige titel. Tom Cruise ontpopte zich afgelopen zomer tot redder van de bioscopen met Top Gun: Maverick en hoopt dat megasucces te evenaren met dit zevende deel van de spionagefranchise waarvan hij al 27 (!) jaar het gezicht is. De trailer belooft stunts met auto’s, motoren, helikopters en antieke treinen, en dat is vast nog niet alles. Part 2, oftewel deel 8 (bent u er nog?) volgt in 2024.

Vanaf 13 juli

Barbie

Wacht even, uitkijken naar een film gebaseerd op het pastelroze poppenmerk? Jazeker, want Greta Gerwig (maker van Lady Bird en Little Women) neemt plaats op de regiestoel en schreef het scenario samen met haar partner Noah Baumbach (regisseur van onder meer Oscarwinnaar Marriage Story). Tot nu toe werd (naast felroze setfoto’s van hoofdrolspelers Margot Robbie en Ryan Gosling) slechts één prikkelende regel tekst vrijgegeven: ‘Barbie leeft in een Barbiewereld, en dan gebeurt er een verhaal.’

Vanaf 19 juli

Oppenheimer

‘Ze zullen het niet vrezen tot ze het begrijpen. En ze zullen het niet begrijpen tot ze het gebruiken.’ Zo rationaliseert wetenschapper J. Robert Oppenheimer zijn bijdrage aan het ontstaan van de atoombom in de trailer van het nieuwste epos van Christopher Nolan. Na al achter de camera te zijn gekropen voor Nolans eerdere producties Interstellar, Dunkirk en Tenet verzorgt de Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema ook nu weer de imposante beelden.

Vanaf 21 juli

En verder

Er is nog geen releasedatum genoemd, maar het is zeker dat Martin Scorsese’s Killers of the Flower Moon, met Robert De Niro en Leonardo DiCaprio in een verhaal over racistische moorden in de jaren twintig, dit jaar uitgebracht gaat worden. Daarnaast steekt Joaquin Phoenix zijn hand in zijn overhemd als Napoleon in Ridley Scotts nieuwste historische epos en duikt Adam Driver in de huid van Enzo Ferrari in de biopic van Michael Mann.

En het zou weleens een groot jaar kunnen worden voor de deels in Amsterdam wonende Brit Steve McQueen, met de installatie Sunshine State op het aankomende filmfestival van Rotterdam en zowel de documentaire De bezette stad (over Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog) als de speelfilm Blitz (over de Duitse bombardementen op Londen) in de maak.

Verder lijkt het er sterk op dat Megalopolis, de film die (gewezen) grootmeester Francis Ford Coppola al sinds de vroege jaren tachtig wil maken, er nu eindelijk gaat komen. En er gaan hardnekkige geruchten dat de in september overleden maestro Jean-Luc Godard tot zijn dood aan meerdere projecten werkte, waarvan er één, getiteld Scenario, wellicht al in vertoonbare staat is.

Uitgekeken op nieuwe films? We worden dit jaar ook getrakteerd op een aantal retrospectieven, rond onder anderen Werner Herzog (Eye Filmmuseum, zomer), Alejandro Jodorowsky (Odyssey Classics, voorjaar) en Andrea Arnold & Lynne Ramsay (Eye Filmmuseum, najaar).