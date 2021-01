Van Leeuwen is in Het Familiediner een sublieme vredesapostel

Het Familiediner, NPO1. Beeld -

Er bestaan weinig mensen voor wie de aanduiding ‘heilig boontje’ zo passend is als voor Bert van Leeuwen. Z’n vrome oogopslag, z’n geacteerde beleefdheid, z’n vlotte gympen, alles aan hem ademt christelijkheid van de meest benepen soort.

Maar ondanks dat, of misschien wel dankzij dat, is Lips al jaren fan van Het Familiediner, dat Van Leeuwen sinds mensenheugenis presenteert. Allereerst omdat het een ambachtelijk gemaakt programma is, waarbij het format onverwoestbaar is, het tempo klopt, de voice-over precies de goede toon heeft en de muziek eronder precies lullig genoeg is. Maar nog belangrijker: Het Familiediner gaat in de kern over het menselijk tekort. Over sociale onhandigheid, over kleine misverstanden die uitgroeien tot grote ruzies. Maar ook over Bijbelse waarden als vergevings­gezindheid en het toekeren van de andere wang.

En in dit alles speelt Van Leeuwen een sublieme rol als vredesapostel. Na al die jaren familievetes oplossen heeft hij zich een indrukwekkend repertoire aan trucs eigen gemaakt om mensen aan het praten te krijgen, uiteen­lopend van slijmjurkerij en het maken van flauwe grapjes tot morele chantage en vals sentiment (‘uw kleindochter zou het ook heel fijn vinden als het weer goedkomt’).

In de uitzending van gisteren moest hij alles uit de kast halen om twee zussen na jaren weer bij elkaar te krijgen. Ria en Mary hadden ruzie gekregen na een onhandige opmerking over de zieke man van Mary. Die was daar zo pisnijdig over dat ze Van Leeuwen, die met zijn filmploeg op miraculeuze wijze was binnengedrongen tot haar woonkamer, bijna wilde aanvallen. “Ik ga toch niks zeggen, ik wil dit niet. Nee, ik hoef ook geen thee,” zei ze bits.

Maar toen puntje bij paaltje kwam, zat ze ’s avonds toch in de limousine. Haar gezicht stond nog steeds op oorlog, maar toen ze haar zus weer omhelsde, leek alles weer goed. Van Leeuwen keek ernaar en glunderde.

