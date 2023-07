Van hiphop en techno tot zeer serieuze jazz: North Sea Jazz doet thema ‘Sounds of Diversity’ eer aan

North Sea Jazz was hectisch als altijd. Met een programma dat ook weer traditiegetrouw een veelheid aan keuzes bood, beleefde elke bezoeker zijn eigen festival. Dit waren tien hoogtepunten.

1. The Diaspora Suite

Het thema van North Sea Jazz 2023 was ‘Sounds of Diversity’. Opvallend, want kleur is al vanaf het allereerste begin op het festival een vanzelfsprekendheid, op het podium en in het publiek. Maar 2023 is wel het jaar waarin wordt herdacht dat 150 jaar geleden een einde kwam aan de slavernij in de Nederlandse koloniën. Terecht dus dat de 46ste editie van het festival op vrijdagmiddag opende met The Diaspora Suite. Nederlandse artiesten als Shirma Rouse en Typhoon deelden daarbij het podium met internationale sterren als Laura Mvula en Corinne Bailey Rae. De suite was ernstig en uitbundig tegelijk, contemplatief en toch ook feestelijk. Bij North Sea heb je normaal gesproken na elk gespeeld stuk een complete volksverhuizing van gaand en komend publiek. Bij The Diaspora Suite verliet vrijwel niemand voortijdig de zaal. Dat zegt wat.

2. Tom Jones

In de jaren zestig werden hem tijdens optredens damesslips toegeworpen. Dat gebeurt tegenwoordig niet meer, maar de 83-jarige Welshman windt nog altijd met gemak een publiek om zijn vinger. En dat was op North Sea een heel groot publiek. Het was alsof aan het einde van de zaterdagavond echt iedere bezoeker Tom Jones wilde zien en horen. Natuurlijk zong hij – met nog altijd krachtige stem – zijn grote hits, maar een gemakzuchtige nostalgieshow was het niet. It’s Not Unusual en What’s New Pussycat kregen een accordeonbegeleiding, You Can Leave Your Hat On was een rocksong in Stonesstijl geworden.

3. Little Simz

Hiphop deed het goed op North Sea 23. Het festival had twee van Engelands beste rappers te bieden: Stormzy en Little Simz, van wie vooral de laatste indruk maakte. Een kleine opdonder (bijna) alleen op dat grote podium van de Nile. Ze pakte haar toehoorders volledig in. Wat een geweldig stoer mens.

4. Mavis Staples

Soulzangeres Mavis Staples is het enige nog in leven zijnde lid van familiegroep The Staple Singers, in de jaren zestig zo ongeveer de huisband van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Staples is 83. Haar begeleiders dwongen haar op North Sea af en toe even te gaan zitten, maar ze gaf zich volledig. Haar stem klonk rauwer en heser dan vroeger; een probleem was dat allerminst. Van nummers van The Band en Talking Heads maakte ze pure gospelsongs.

5. Brandee Younger

Het is zeker geen gebruikelijk instrument in de jazz, maar helemaal onbekend is de harp er toch niet. De Amerikaanse Brandee Younger voelt zich als harpiste thuis in zowel de wereld van de jazz als die van de popmuziek. Op North Sea hield ze het bij de jazz. Jazz van de spirituele soort welteverstaan: Alice Coltrane, een van de grondleggers van dat subgenre, was een duidelijk hoorbare en door Younger ook benoemde invloed. De muziek klonk meditatief en dromerig; heerlijk om even bij weg te zweven tijdens de als altijd weer hectische 46ste editie van het festival.

6. Buddy Guy

Lang geleden was blues op North Sea het enige genre dat naast jazz op de podia werd geduld. Tegenwoordig is het er een zeldzaamheid. Logisch, want alle bluesgrootheden zijn overleden en nieuwe aanwas is er nauwelijks. Gitarist Buddy Guy (86) is er gelukkig wel nog. In de Maas (het oude Ahoystadion) opende hij zijn optreden maar meteen met zijn signature song Damn Right, I’ve Got The Blues. Heerlijk, die bijtende, huilende en schurende tonen op zijn Stratocaster. Zo speel je bluesgitaar. Een klassieke showman is Buddy Guy ook: hij bespeelde zijn gitaar zelfs even met zijn achterwerk. En zijn outfit (tuinbroek, hawaïshirt en witte pet) werd het hele weekend niet overtroffen.

7. Benny Sings

Benny Sings is de merkwaardige artiestennaam van Tim van Berkestijn. Het is wel een internationaal lekker bekkende naam en dat komt uit, want de Amsterdammer heeft fans tot in de Verenigde Staten (onder wie megaster John Mayer) en Japan aan toe. Hij is vooral een studiomuzikant, maar zijn funky groovende popmuziek kwam op North Sea ook live tot zijn recht. Het ‘Make some noise, North Sea!’ klonk een beetje onwennig uit de keel van Van Berkestijn, maar hij kreeg het publiek nog aan het meezingen ook.

8. Sven Hammond Big Band

De bigband van Sven Figee alias Sven Hammond, de pianist en vooral organist die een BN’er werd door het programma Matthijs gaat door, bracht een eerbetoon aan Ray Charles. Het werd een soort Sven gaat door, waarin veel gasten langskwamen. De normaal zwaar rockende gitarist Pablo van de Poel van DeWolff deed het ook in dit tussen soul en jazz hangende repertoire goed. Dat Berget Lewis goed kan zingen wisten we, maar hier overtrof ze zichzelf. Het was alsof we naar een Nederlandse nazaat van Aretha Franklin luisterden.

9. Wynton Marsalis

De muziek van trompettist Wynton Marsalis heeft iets academisch, soms zelfs doorslaand naar het stoffige, maar het is altijd weer een genoegen deze North Seaveteraan aan het werk te horen. Zoals eerder op het festival had hij het Jazz at Lincoln Center Orchestra meegenomen. Een heel podium vol met alleen maar virtuozen, allemaal even ernstig als de baas zelf. Dit was jazz op zijn allerserieust – de Amerikaanse versie van klassiek muziek.

10. NAFT

Verwarring bij het betreden van het Congo Square, een van de buitenruimtes van North Sea. Hoorden we daar nou die oempf-oempf-oempfsound zoals we die kennen van dancefestivals? Jawel, de Belgische groep NAFT speelde techno. Maar dan wel met een typisch jazzinstrumentarium. Met alleen koper en slagwerk creëerden ze een beukend geluid dat even minimaal én overrompelend was als echte techno.