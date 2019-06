Van Goghs revolver verkocht voor 162.000 euro

Het verroeste wapen waarmee de schilder Vincent van Gogh (1853-1890) zich van het leven zou hebben beroofd, is op een veiling in Parijs verkocht voor 162.500 euro.

Geen museum, maar een particuliere verzamelaar heeft het wapen gekocht.

De revolver van het merk Lefaucheux, ‘het beroemdste wapen in de geschiedenis van de kunst’, moest naar verwachting van veilinghuis AuctionArt tussen de 40.000 en 60.000 euro opleveren.

De dood van Van Gogh was lang een mysterie. De behandelend arts had een kogel in zijn lichaam aangetroffen, maar een wapen werd nergens gevonden. Lang gingen er verhalen dat de schilder gedood zou zijn door schooljongens. In een Amerikaanse biografie is geschreven dat ‘een onbesuisde tiener’ Van Gogh had beschoten.

Totdat het wapen rond 1960 werd gevonden door een boer in Auvers-sur-Oise, het Franse dorp waar Van Gogh de laatste dagen van zijn leven sleet. De boer vond de verroeste revolver op een akker en gaf het aan de eigenaar van wie Van Gogh het had geleend. Die cafébaas bewaarde het wapen jarenlang. Zijn dochter heeft wapen uiteindelijk te koop aangeboden via het veilinghuis.

Volgens Teio Meedendorp, onderzoeker van het Van Gogh Museum, is het niet met 100 procent zekerheid vast te stellen, maar is het wel héél waarschijnlijk dat het om de revolver gaat waarmee van Gogh zichzelf wilde doden.

Het Van Gogh Museum stelde het wapen tentoon in 2016. De schilder schoot zichzelf op 27 juli 1890 met een vuurwapen in de borst en overleed twee dagen later.

