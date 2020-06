Van Gogh Museum verwerft bijzondere brief Van Gogh

Beeld ANP

De Vincent van Gogh Stichting heeft de vier vellen tellende brief bij veilinghuis Hôtel Drouot in Parijs verworven voor 210.600 euro.

De brief is geschreven door Van Gogh (1853-1890) en Gauguin (1848-1903) en is gericht aan collega Émile Bernard. In de brief doen de twee kunstenaars verslag over hun verblijf in het Gele Huis in Zuid-Frankrijk, waar Van Gogh beroemde werken als Caféterras bij nacht, Het gele huis en De slaapkamer schilderde.

Inkijk in werkwijze

Volgens het Van Gogh Museum geeft de brief een ‘interessante inkijk in de werkwijze van de kunstenaars’. Zo schrijft Van Gogh: ‘Nu, wat je zal interesseren – we hebben een paar uitstapjes naar de bordelen gemaakt en waarschijnlijk zullen we daar uiteindelijk vaak gaan werken’.

Het is de enige brief die Van Gogh ooit samen met een andere kunstenaar schreef. Het museum beschouwt deze brief dan ook als het belangrijkste document van Van Gogh dat nog in particuliere handen was.

Directeur Emilie Gordenker is ‘ontzettend dankbaar en verheugd’ dat het museum de brief in handen heeft. In het najaar is in het Van Gogh museum een grote collectie brieven van de kunstenaar te zien. Met deze tentoonstelling wil het museum laten zien dat Van Gogh niet alleen een groot kunstenaar was maar ook een gepassioneerd brievenschrijver.

Oor

Dat Van Gogh vaak bordelen bezocht, is bekend. Nadat Van Gogh in een periode van psychische problemen zijn eigen oor had afgesneden, leverde hij dat af bij een bordeel dat hij met Gauguin had bezocht. Dat zou van Gogh hebben gedaan nadat een felle ruzie had geleid tot het einde van de vriendschap tussen de twee schilders. Van Gogh beeldde ook meerdere malen bordelen en prostituees af in zijn schilderijen.