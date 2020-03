Van Gogh gestolen uit museum Singer Laren

De deur wordt gerepareerd bij museum Singer Laren, waar is ingebroken. Beeld ANP

Museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm van het museum is ‘geschokt’ en ‘pissig’. “Dit is precies wat je niet wil als museum dat een schilderij in bruikleen heeft.” Het schilderij was in bruikleen van het Groninger Museum.

Dat beaamt algemeen directeur Evert van Os. “Wij zijn als Singer boos, geschokt en verdrietig.” Volgens hem is de beveiliging geheel volgens protocol verlopen.

De inbraak vond rond 3.15 uur plaats in de nacht van zondag op maandag. Dieven forceerden de glazen voordeur van het gebouw.

Het museum is momenteel gesloten in verband met het coronavirus. Voor de tentoonstelling Spiegel van de ziel hangen onder meer werken van Jan Toorop, Piet Mondriaan en Vincent van Gogh in het museum.