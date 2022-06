Van giftige mannelijkheid tot de klimaatcrisis: nieuw filmfestival Sprouts toont films met een boodschap

Te zien op filmfestival Sprouts: ‘A Vanishing Fog’ van Augusto Sandino.

Het nieuwe filmfestival Sprouts van het door studenten gerunde culturele centrum Studio/K reflecteert de studentenmentaliteit met een programmering van geëngageerde films van grotendeels debuterende filmmakers. Dit zijn films van beginnende makers die huidige problemen aankaarten en daarmee onze visie op de toekomst bevragen.

Filmfestival Sprouts toont tien films in twee competities: de Debuut Competitie, die films presenteert van debuterende filmmakers die in première gingen op buitenlandse filmfestivals maar nog niet eerder in Nederland getoond zijn, en de Eco Competitie, die films presenteert met een focus op het milieu.

Sprouts onderstreept daarbij dat cinema iets kan teweegbrengen. Centraal staan films met een boodschap, die niet alleen een maatschappelijk probleem aankaarten maar ook aanzetten tot verandering. De klimaatcrisis is daarbij een belangrijk thema. Sommige films gaan daar heel expliciet over, zoals de klimaatcrisisfabel The Crusade van Louis Garrel (Eco Competitie) en de hypnotische klaagzang A Vanishing Fog van Augusto Sandino (Eco Competitie).

Dat wil niet zeggen dat de programmering meer pamflet is dan cinema. Het ambitieuze debuut Death of a Virgin and the Sin of Not Living (Debuut Competitie), bijvoorbeeld, onderzoekt giftige mannelijkheid in Libanon op een verhalende wijze. De film is gebaseerd op de ervaringen van regisseur George Peter Barbari, die non-professionele acteurs filmt die hij kent uit zijn geboortestad. Het is een meditatieve film die gebruikmaakt van voice-overs die reflecteren op de uiteindelijke dood van de personages die het groepje jongens toevallig tegenkomt terwijl ze onderweg zijn naar een sekswerker. Het is een trucje dat in het begin wat gekunsteld overkomt, maar aan het einde van de film zeer effectief blijkt.

Het zijn dit soort experimentele films die op Sprouts een Nederlands podium krijgen.

Sprouts vindt plaats van 16 tot en met 19 juni in Studio/K. Een regulier kaartje kost elf euro. Daarvoor krijgt u toegang tot een film en mag u gratis iemand meenemen. Cineville- en We Are Public-pashouders mogen gratis naar de film.