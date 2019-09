Van een spannend boek blijft op tv bar weinig over

Over de jonge jaren van Rembrandt is bar weinig bekend. Dus alle reden voor een vierluik over Het raadsel Rembrandt, zoals de naam luidt van de serie die zaterdag op NPO 2 begon. Maar ja, hoe maak je tv over een raadsel van vier eeuwen terug?

Schrijver Onno Blom mocht het zelf uitzoeken; hij had immers net een biografie op de plank over de jonge Rembrandt. Met een cameraploeg achter zich aan liep hij door Leiden. In zijn tas een iPad waarop hij af en toe een meesterwerk van de grote schilder liet zien. Bij die treurige portiekflats daar stond ooit het geboortehuis van Rembrandt. Onder de poort van die Latijnse school rennen al vier eeuwen kinderen gillend naar binnen. Rembrandt ook?

Vanuit het raam van de school hadden de kinderen uitzicht op de executieplaats van Leiden. Rembrandt moet daarvan iets gezien kunnen hebben, zei Blom. Even later toonde hij een boek dat Rembrandt in handen gehad zou kunnen hebben. In een kerk hoorden we het orgel waar Rembrandt misschien wel naar geluisterd heeft.

Zou kunnen. Misschien. Een pageturner van een boek is op televisie soms een puzzel van niks. Erg spannend wilde het niet worden. Het bleef een verhaal zonder beeld.

Wat het tv-kijkend publiek dit weekend wél een groot raadsel vond: wie zit er in het leeuwenpak? Welke BN’er is de robot? En wie is de bidsprinkhaan? Meer dan anderhalf miljoen kijkers keken vrijdag naar The Masked Singer, een RTL 4-show waarin BN’ers onherkenbaar door een vermomming als dier of fantasiewezen een liedje zingen. En wij thuis maar gissen wie het zou kunnen zijn.

Het format was internationaal al een groot succes en nu ook in Nederland. Omdat het optimaal gebruik maakt van televisiewet nummer één: beeld vormt het verhaal. Is Ferry Doedens de leeuw? Of toch Tygo Gernandt? Zou kunnen. Misschien. Lips puzzelt lekker mee.

