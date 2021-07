Van een drol is geen ­sprake, dit blijken twee mannen te zijn

De Worstelaars (1959) in het Flevopark. Beeld Nina Schollaardt

De Worstelaars Sinds 1960 Kunstenaar Hans IJdo Waar Flevopark

Dé blikvanger van het Flevopark is dat grote beeld van Piet Parra aan de rand van een weide in de zuidoosthoek. Anxiety Bunny heet het, al schijnt het in de volksmond Angsthaas te worden genoemd. (Hoe een konijn in een haas veranderde, daar is geen goochelaar aan te pas gekomen.) Het polyester beeld, een gift van stichting Appelsap, staat er sinds 2018.

Al veel en veel langer is in datzelfde park een ander beeld te zien. Het staat wat onder bomen verscholen en je fietst of loopt er zo aan voorbij. Misschien omdat het er al zo lang staat dat het je niet meer opvalt.

Grote drol?

Het is een plastiek, ontworpen door Hans IJdo. Vanuit de verte lijkt het op een klont, of op een, ik zeg het wat oneerbiedig, grote drol op een sokkel.

Dichterbij gekomen is van een drol geen ­sprake, maar blijken het twee mannen te zijn. Twee mannen in brons, die met elkaar aan het stoeien zijn. Of die met een acrobatische act bezig zijn. Toch blijkt ook dat niet het geval te zijn; ze zijn in gevecht. De Worstelaars, is de titel van het beeld.

De een hangt boven de ander, de ander weert af door de handen van de een stevig vast te houden. Al meer dan vijftig jaar houden ze elkaar in evenwicht en wordt niet duidelijk wie ­uiteindelijk zal winnen. Een eeuwige remise.

‘Alsof je ze kunt horen ademen’

In 1960 werd het beeld, een vrije opdracht van de gemeente Amsterdam, in het Flevopark geplaatst. ‘In opperste concentratie worstelen deze twee mannen met elkaar. Door zijn expressieve stijl heeft beeldhouwer Hans IJdo beweging in de sculptuur aangebracht. Alsof je de worstelaars bijna kunt horen ademen’, lees ik op het bordje.

Het beeld is volgens sommigen ook een metafoor. Een metafoor voor de worsteling die het leven is. (De groene aanslag op de ledematen staat dan voor de ballast die we gedurende het leven met ons meetorsen?)

Ook weer zoiets. Waarom kan dit beeld van twee worstelaars niet gewoon een beeld van twee worstelaars zijn? Maar nu zijn we op het glibberige pad van de interpretatie beland.

Goed. De Amsterdamse kunstenaar Hans IJdo (1928-1987) werkte in eerste instantie figuratief. Met het beeld De oogst, van een vrouw die met een sikkel koren maait, wint hij in 1953 de Prix de Rome. Later ging hij abstract werken. Op het Buikslotermeerplein staat Staalplastiek, een in 1971 geplaatst beeld van twee stalen, gedraaide kolommen.

Een groter contrast met de twee met elkaar worstelende mannen is bijna niet mogelijk.

12 juli: Beeldenroute Brettensuite: beelden als een rij kralen aan een ketting

Monumentaal werk van Herbert Nouwens langs het Brettenpad. Beeld Nina Schollaardt

Sinds 2014

Kunstenaar Herbert Nouwens

Waar Westerpark/Sloterdijk/De Bretten

Dat je tijdens een winterse coronawandeling in nog onverkend gebied ineens langs vier poten omhoog kijkt naar… een halve onderzeeër? Ruimteschip? Gigantische steen? Reu­zen­insect? Het was een verwonderende kennismaking met een van de twintig sculpturen van roestkleurige cortenstaal die het Brettenpad markeren – een elf kilometer lange fiets- en wandelroute tussen het Westerpark en Halfweg.

Robuuste constructies van gestapelde blokken staal, al dan niet in combinatie met als ­dolmen aandoende stenen, dooreengevlochten halve cirkels die naar de hemel wijzen, sierlijk bungelende slierten, sprieterige vierkanten, gevouwen flappen van staal. Je kunt de borden bij de beelden lezen, of je fantasie de vrije loop laten als je de groenwitte stippen volgt die de route markeren, langs volkstuinpark Nut en Genoegen, via de kantoren en station Sloterdijk naar en door natuurgebied de Lange Bretten.

Verbinding natuur en kantoren

Kunstenaar Herbert Nouwens (Oegstgeest, 1954) had in de jaren negentig zijn werkplaats op het Westergasfabriekterrein. Toen dat werd ­gesaneerd en het park werd aangelegd, moest hij daar weg. Om in 2014 terug te keren met zijn werk. “Omdat ik zestig jaar werd, een mooi moment om het werk van de afgelopen decennia eens bij elkaar te zien op mijn oude werkplek.”

Hij was benaderd door drie ambtenaren uit West die het Brettenpad ook op een culturele manier op de kaart wilden zetten. De Brettensuite, zoals de beeldenreeks heet, won in 2015 de West Art Stimuleringsprijs als verbinding tussen natuur- en kantorengebied. ‘Allure en ankerpunten,’ aldus de jury, ‘ook op de minder aanzienlijke plekken van de Brettenzone.’

Kralen aan een ketting

Nouwens: “Ik vind het belangrijk dat er een ­relatie is tussen een beeld en zijn omgeving. Ik heb welbewust plekken uitgekozen die als het ware vroegen om een markeringspunt langs het Brettenpad. De meeste beelden zijn afkomstig uit de tentoonstelling Angels’ Share en sommige zijn speciaal uit Slochteren, waar ik sinds 2004 woon en werk, naar Amsterdam gehaald: ik vond dat ze een zinnige toevoeging waren.”

Zie de beelden als een rij kralen aan een ketting, aldus de maker. “Geen losse elementen, maar beelden die samen een verhaal vertellen. Daarom heb ik het ook de Brettensuite ­genoemd. Een suite is een verzameling muziekstukken die zelfstandig kunnen klinken, maar die in samenhang met elkaar een muzikale reis mogelijk maken voor de luisteraar. Als dat ­gebeurt met mijn Brettensuite, dan ben ik blij.”