Van Dik Hout wint Buma Gouden Harp 2021

Van Dik Hout treedt op in 2019. Beeld ANP Kippa

De Gouden Harp wordt toegekend aan Van Dik Hout vanwege de grote en belangrijke bijdrage aan de muziekindustrie in de afgelopen 27 jaar. “Hun combinatie van poëtische teksten met rockmuziek spreekt nog steeds een ongekend breed publiek van meerdere generaties aan”, stelt Bernard Kobes van Buma/Stemra.

De jury prijst de grote rol die Van Dik Hout heeft gespeeld in de ontwikkeling van de Nederlandse rockmuziek. “En als je als band met je tekst in de Dikke Van Dale wordt opgenomen, dan heb je een uitzonderlijke prestatie geleverd”, aldus Kobes.

Volgens hoofdredacteur Ton den Boon van de Dikke Van Dale drukt de uitdrukking ‘Stil in mij’ uit de gelijknamige hit van de groep perfect het gevoel van leegte uit dat mensen kunnen ervaren als er iets ernstigs is gebeurd. Het lied werd uitgebracht in 1994 en is sindsdien veelvuldig terug te vinden in rouwadvertenties, op sociale media en in mediaberichten.

Stil in mij is inmiddels goed voor 25 miljoen streams op Spotify. Het nummer is eerder door de luisteraars van 3FM zelfs tot beste Nederlandstalige single aller tijden gekozen.