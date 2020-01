Van der Valk is Baantjer, maar dan in het Engels

Beeld -

Het is onmiskenbaar wennen. Over de Amsterdamse grachten stapt een rechercheur die de oer-Hollandse naam Piet van der Valk draagt. Hij slaapt op een woonboot en op zijn kogelvrije vest is in het Nederlands ‘politie’ te lezen. Toch spreekt Van der Valk voortdurend accentloos Engels. Al zijn collega’s doen hetzelfde. Sterker: ook van alle verdachten en betrokkenen in een dubbele moordzaak spreekt er niemand Nederlands, zelfs niet als ze als conservator in het Rijksmuseum werken.

De detective Van der Valk, gisteren bij de KRO-NCRV in Nederlandse première gegaan, test het voorstellingsvermogen tot het uiterste. Maar: dat is zeker niet de eerste keer. Van der Valk, losjes gebaseerd op de whodunits van auteur Nicolas Freeling, liep al eens vijf seizoenen lang. Het eerste in 1972, het laatste 20 jaar later. Aan de opzet is sindsdien weinig gewijzigd: het is Baantjer in het Engels. Op en top Amsterdams, maar vervreemdend door compleet Britse toonzetting.

Van der Valk is een klassieke tv-speurder: vrijgezel, bot en met een afkeer voor autoriteit. Net als De Cock heeft hij een hoofdcommissaris die geen andere taak lijkt te hebben dan hem in tomen en een assistent van het kaliber Vledder: meer spieren dan hersenen. Gelukkig werkt hij nauw samen met een vrouwelijke collega-inspecteur, Lucienne Hassell, het enige geloofwaardige karakter van het stel.

Toegegeven: de plot steekt een stuk ingenieuzer in elkaar dan de doorsnee Baantjer-aflevering, maar om die te volgen moet je je als kijker wel laten welgevallen dat Victor Löw als vader van een vermoorde zoon slechts in potsierlijke oneliners praat. Die zijn echter nog niet zo onwerkelijk als Van der Valks eerste bezoek aan het Rijks. Als hij daar op een doordeweekse middag binnenstapt, staan er precies drie museumbezoekers voor De Nachtwacht. Lips wil de volgende keer graag met de speurneus mee.