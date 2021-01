Van den Brink liet orthodoxe christenen leeglopen over Trump

Beeld -

Je kunt ook nooit eens rustig een documentaireserie over Donald Trump maken zonder dat de actualiteit je bevindingen inhaalt. Tijs van den Brink moet dan ook met dubbel afgrijzen naar de bestorming van het Capitool hebben gekeken.

De maker van de serie God, Jesus, Trump! keerde vorige maand terug naar het platteland van Michigan en Texas om te onderzoeken hoe Trumps verkiezingsnederlaag daar was gevallen. Hoewel het land toen al in brand stond omdat de president de uitslag weigerde te erkennen, was zijn fanatieke aanhang nog niet schuimbekkend opgetrokken naar de zetel van de federale regering.

Van den Brinks interviews zijn in zekere zin dus achterhaald, maar ze bieden nog steeds een fascinerende blik op een belangrijke pijler onder Trumps verkiezingszege van 2016, die van de orthodoxe christenen. Die hadden, zo bleek bij Van den Brinks terugkeer, in november gewoon weer op Trump gestemd. Hij is immers voor nadruk op de economie, voor wapenbezit en vooral tegen abortus.

De vraagstelling van Van den Brink was in de eerste serie al interessant: hebben zijn medechristenen hun verstand verloren of kon hij zich juist door hen laten overtuigen? Van den Brink trad zijn geloofsgenoten toen zonder enig oordeel tegemoet. Daardoor liepen zijn gesprekspartners volledig leeg. Zo hield een orthodoxe dominee, multimiljonair dankzij de van vader geërfde olieaandelen, een scherp pleidooi tegen overheidshulp aan de armen. Dan zou je luie mensen maar subsidiëren.

Deze Mike van Buren, van Nederlandse afkomst, keerde terug in de vervolgserie. Teleurgesteld, maar berustend in Trumps nederlaag. De scène waarin Van Buren een collega-dominee ontmoet die Democraat is, had veel langer mogen duren. De onmacht van deze twee schijnbaar gelijkgestemde zielen om hun argumenten rustig uit te wisselen, toonde de diepe kloof die zelfs de Amerikaanse Biblebelt inmiddels splijt.

