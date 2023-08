Van coryfee Federer naar bad boy Kyrgios: hoe Netflixdocu’s doelgericht nieuwe sporthelden creëren

Tennisster Ajla Tomljanović n de Netflixdocu Break Point. Beeld Netflix

Het was een lucratief voorjaar voor het Engelse filmbedrijf Box to Box. In maart bestelde Netflix op één dag zowel een tweede seizoen van tennisdocumentairereeks Break Point als van diens golfequivalent Full Swing. Eerder was al een contract met de streaminggigant gesloten voor twee nieuwe seizoenen van Drive to Survive, over de Formule 1.

Toen volgde eind mei nog een onverwachte opdracht: een tweede reeks van de serie Tour de France: Unchained, over de grootste wielerwedstrijd ter wereld. Opvallend, want het eerste seizoen was op dat moment nog niet eens te zien op Netflix. Dat de streamingdienst zonder de kijkcijfers te willen analyseren de reeks al verlengde, tekent behalve het vakmanschap van Box to Box, vooral de populariteit van het fenomeen sportdocumentaire. Niet voor niets gaf de familie Cruijff het bedrijf ook haar fiat voor een grote docu over Johan Cruijff.

Grote aanjager voor het enthousiasme: Formule 1-docureeks Drive to Survive, waarvan in maart 2019 de eerste aflevering verscheen. Hoewel Netflix geen exacte cijfers verstrekt, is duidelijk dat de eerste vijf seizoenen van Drive to Survive zich kunnen meten met dramaseries als The Crown of Bridgerton. Het vierde seizoen van de serie haalde in 33 landen wereldwijd de eerste plek van best bekeken Netflixprogramma’s.

Het succes betaalt zich niet alleen uit voor de streamingdienst en het filmbedrijf; het is vooral de Formule 1 zelf die profiteert. Het doel van het openzetten van de deur van de paddock voor de Netflixcamera’s was vooral het introduceren van de races bij een nieuw, jonger en diverser publiek. De resultaten overtroffen alle verwachtingen.

Vooral in de VS, waar de Formule 1 het voorheen nog aflegde tegen concurrent Indycar, steeg de belangstelling flink. De kijkcijfers van ESPN stegen met 28 procent, het aandeel vrouwelijke kijkers groeide met 34 procent. Ongeveer net zoveel als het aandeel van kijkers uit de leeftijdsgroep 18 tot 49 jaar.

Dat leverde meteen klinkende munt op: de prijs van de Amerikaanse uitzendrechten per seizoen schoot omhoog van vijf miljoen dollar naar een bedrag omstreeks 75 miljoen dollar.

Premier League

Het zijn opbrengsten die begrijpelijkerwijs de interesse wekten van beleidsbepalers in andere sporten. Zo sleepte Box to Box de afgelopen jaren de ene na de andere opdracht binnen. In 2022 was op Apple+ het eerste seizoen te zien van Make or Break, over de World Surf League. Dit jaar volgden de premières van de serie over tennis, golf en de Tour de France. Voor een serie over het voetbal in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) werd recentelijk een deal gesloten. Het resultaat zal vermoedelijk te zien zijn bij Apple, de mediapartner van de MLS.

Onderhandelingen met de Britse Premier League liepen echter stuk. De clubs vonden het geboden bedrag, naar verluidt rond de vijf miljoen dollar per club, te laag om mee te werken.

Netflix zag zijn nieuwe aanwinsten dit jaar ook prima scoren. Full Swing haalde in de VS en Groot-Brittannië plek twee in de kijkklassementen. Ook Break Point, dat deze zomer de tweede helft van het eerste seizoen online zette, bleek populair.

Brandon Riegg, hoofd documentaires van Netflix, toonde zich niet verrast. “We zijn erin geslaagd innovatieve manieren van het vertellen van sportverhalen te vinden,” verklaarde hij het succes. “De sterke personages en de spanning van de competitie bleken aantrekkelijk voor onze kijkers.”

De series, steeds opgebouwd uit tien afleveringen per seizoen, volgen alle min of meer hetzelfde sjabloon. Sprekend met een aantal sleutelfiguren in de sport krijgt de kijker een spoedcursus voor het volgen van de wedstrijden. Wat zijn de basisregels van de sport? Hoe werken de toernooien? Kleedkamerbeelden, een blik in de huizen van de sporters en overdadig epische muziek doen de rest.

Nieuwe sterren creëeren

Maar, zo vertelde Chad Mumm, uitvoerend producent van Full Swing, aan Golf Digest, het ging er vooral om ‘in de hoofden van de golfers te kruipen en te leren begrijpen wie ze zijn als persoon’ en zo ‘de spanning voor die grote wedstrijdmomenten op te bouwen’.

Als dat zou lukken, zei Mumm, zouden in elk geval de golffanaten worden bereikt. “Maar onze hoop was dat we iets zouden kunnen maken dat je ook met je goede vriend, die nog nooit heeft gegolfd, zou kunnen bekijken.”

De timing van het filmen voor Full Swing kon amper beter. Juist in het golfjaar 2022 werd de dominante PGA Tour aangevallen door de nieuwe LIV-tournee, die poogde met grof geld de belangrijkste sterren tot een overstap te verleiden. De Netflixserie volgde de afwegingen van de gearriveerde coryfeeën en creëerde alvast enkele nieuwe sterren.

Precies die laatste ambitie hadden ook de voorzitters van tennisorganisaties ATP en WTA. Met het afzwaaien van Roger Federer en Serena Williams en het naderende afscheid van Rafael Nadal en Novak Djokovic heeft het tenniscircuit dringend behoefte aan nieuwe gezichten.

Niet voor niets legden de producers als eerste contact met Nick Kyrgios, die geldt als de bad boy van de tenniswereld. Maar ook uitdagers als Matteo Berrettini en Taylor Fritz kregen een prominente rol. Nadal en Djokovic zijn ook te zien, maar worden niet van nabij gevolgd. “Het doel was de kijker hun aanwezigheid te laten voelen zonder die te tonen,” aldus producent James Gay-Rees. “De spanning of het de jonge spelers lukt hen te achterhalen, werd onze haai in Jaws.”