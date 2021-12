Van boer Ayoub mochten zijn vrienden eerst nog even hun arm in een koe steken

Boer Ayoub, NPO 3. Beeld KRO NCRV

Yvon Jaspers heeft er een geduchte concurrent bij: Ayoub Louihrani. Een Marokkaanse Amsterdammer die laat zien dat niet alle boeren wereldvreemde types zijn, amechtig op zoek naar ware liefde. Ayoub is op zoek naar een boerderij. Stuk of honderd koeien, ‘rustig je eigen dingen doen en lekker chillen’.

Lips kende Ayoub al een beetje van krant en televisie. De enige Marokkaanse boer van Nederland. Een ventje van 1,65 meter in een rode overall met haar dat zojuist lijkt te zijn ontploft. Terwijl hij het erf van boer Jan Wiedemeijer op reed, de man die hem de fijne kneepjes van het vak bijbracht, zei Ayoub: “Als ik hier kom springen al mijn hormonen mijn hypofyse uit.”

In Boer Ayoub nam Ayoub zijn vrienden mee naar wat hij met goed gevoel voor marketing ‘een Nederlandse traditie’ noemde: de jaarlijkse koeiendans, als het vee in de lente de stal verruilt voor de wei en van gekkigheid niet meer weet waarheen te springen. Maar voordat rapper Sjaak en neven Crzy en Hamza van de boerderij een Dance Valley zouden maken, mochten ze eerst nog even hun arm in een koe steken.

Leerzaam weetje: koeien trappen niet naar achteren, alleen naar voren.

Lips kon een glimlach niet onderdrukken toen hij in de angstige ogen van de rapper keek, de ene arm verpakt in plastic, in de andere de insemineerspuit. De poep spoot hem al snel om de oren.

Commentaar van Ayoub: “Ik vind niet dat ze zich aanstellen. Ze kwamen voor het eerst op de boerderij en dan gelijk met je hand in de koe. Dat kan een traumatische ervaring zijn.” Om er lachend tegen zijn vrienden aan toe te voegen: “Praat erover straks, thuis. Als je hulp nodig hebt kun je me altijd bellen.”

Lips dacht: het kan niet anders dan dat Nederland deze jongen massaal in de armen sluit.

Reageren? hanlips@parool.nl.