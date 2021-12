Van Barbra Streisand tot de Sfinx van Gizeh: een prachtige lofzang op de neus

Rechte neus, haakneus of gestileerd poppenneusje? Door de eeuwen heen werden allerhande eigenschappen aan den de vorm en afmeting van de neus toegekend, die veranderden al naar gelang de mode.

Over #MeToo zei zangeres en actrice Barbra Streisand tegen haar producer Ryan Murphy: “Ik was niet zoals die knappe meisje met hun kleine neusjes. Misschien ben ik daarom nooit lastiggevallen.” Aan aandacht voor haar welgevormde neus echter geen gebrek, hoewel deze regelmatig was verpakt in de vraag of ze geen nose job overwoog. Streisand peinsde er niet over; het zou haar unieke geluid aantasten.

In tegenstelling tot mannen hebben vrouwen met een grote neus het niet makkelijk (gehad), laat kunsthistoricus Caro Verbeek (1980) zien in Een kleine cultuurgeschiedenis van de (grote) neus.

Verbeek weet er alles van. Zelf begiftigd met een markante neus leerde ze al snel hoe groot het taboe op grote neuzen bij vrouwen is binnen het huidige schoonheidsideaal. Haar grote neus leidde tot een minderwaardigheidscomplex, maar ook tot een bijzondere interesse in het reukorgaan. Ze is ondertussen gespecialiseerd in olfactorische kunst, oftewel ‘geurkunst’, maar voor dit boek ligt de focus op het voorkomen van de neus en de bijbehorende waardeoordelen in de westerse kunst- en cultuurgeschiedenis.

Cleopatra

Ook historisch bezien geniet een vrouw met een grote neus over het algemeen de reputatie lelijk te zijn, of ze moet van zo’n grote statuur zijn dat ze ermee wegkomt. Cleopatra, van wie de schoonheid altijd wordt bezongen, zou bijvoorbeeld een grote neus hebben gehad.

Verbeek zet daar overigens vraagtekens bij. Cleopatra is namelijk zowel met rechte neus als met haakneus afgebeeld, van fotografische accuraatheid is geen sprake. Het enige dat we hieruit kunnen opmaken is dat opvattingen over schoonheid cultuur- en tijdsgebonden zijn.

Een grote neus (bij mannen) werd een paar eeuwen geleden nog gezien als een teken van karakter en status. Volgens de leer van de gelaatkunde werden allerhande eigenschappen aan de gelaatstrekken en in het bijzonder aan de vorm en afmeting van de neus toegekend. Die veranderden door de eeuwen heen, al naar gelang de mode.

Kunstschilder Sandro Botticelli portretteerde de Italiaanse dichter en filosoof Dante Alighieri in 1495 bijvoorbeeld en profil, zodat alle aandacht is gevestigd op zijn grote haakneus. Verbeek: ‘Dantes aquilijne neus had een bijzondere meerwaarde gezien zijn beroep. De vorm werd namelijk geassocieerd met de dichtkunst.’

Helemaal waarheidsgetrouw was het portret niet. Uit een recente reconstructie blijkt dat zijn neus waarschijnlijk veel breder, platter en schever was. Hij had er blijkbaar belang bij om een ander visitekaartje achter te laten.

Sfinx van Gizeh

Hoe belangrijk de neus was, blijkt onder meer aan de hand van de afwezigheid van neuzen in de kunstgeschiedenis. Om beelden te onteren was ‘ontneuzing’ oftewel ‘denastatio’ een probaat middel.

Verbeek geeft een paar mogelijke verklaringen voor het ontbreken van de allergrootste gebeeldhouwde neus allertijden, namelijk die van de Sfinx van Gizeh, die wel 10.000 jaar oud zou zijn. De islamitische Egyptenaar Muhammad Sa’im al-dahr zou de neus in 1378 hebben beschadigd uit woede over de afgoderij.

Weerzinwekkender is echter de ontneuzing of verminking van neuzen van mensen van vlees en bloed om ze van hun macht te ontdoen. Ook van deze praktijken zijn afbeeldingen bewaard gebleven.

Verbeeks vlot geschreven geschiedenis hangt van opzienbarende en interessante verhalen aan elkaar, met een paar anekdotes in kleuren én geuren over geur(kunst) die misschien nog wel interessanter zijn dan esthetische geschiedenissen. Helaas komt geurkunst maar zijdelings aan bod (nog een boek!). Geuren hebben immers een veel grotere impact dan beelden, ‘omdat ze heel direct een beroep doen op onze emoties’, schrijft Verbeek.

Daarom nodigt ze de lezer ook uit het fysieke boek eens goed te besnuffelen. Het stevig gebonden boek geurt hevig naar de meerkleurige drukinkt en de lijm in de boekband. Niet per se een aangename geur, maar wel een pregnant aanwezige bij het lezen van een boek dat verder louter positieve associaties oproept – dus wie weet zal dit de geursensatie doen veranderen.

Verbeek heeft een prachtige tot de verbeelding sprekende lofzang op de neus in de westerse kunstgeschiedenis geschreven en roept op de andersoortige ruiker te omarmen. Gelijk heeft ze! Vrouwen als Streisand en Lady Gaga zijn natuurlijk ook veel interessanter om te zien dan vrouwen met een – al dan niet door ingrepen gestileerd – poppenneusje.

Caro Verbeek: Een kleine cultuurgeschiedenis van de (grote) neus Atlas Contact, €21,99

230 blz.