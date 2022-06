Van Analogues tot Zakenimperium: het grote Paul McCartney-ABC

Paul McCartney wordt zaterdag 18 juni tachtig jaar. Zijn geheim: sinds de jaren tachtig geen drugs meer en elke dag een halfuurtje yoga. Beeld Getty Images

A The Analogues

Zou Macca weten van het bestaan van de Amsterdamse groep die tot in perfectie het repertoire van The Beatles uit hun studiojaren uitvoert? Oprichter Fred Gehring was ooit op een party waar McCartney ook was, vertelde hij in deze krant. “Mijn vrouw is hem gaan vragen of hij van The Analogues had gehoord. Nee.”

B Basgitaar

Tegen zijn zin werd McCartney de bassist van The Beatles. Hij werd er wel heel bedreven in. Zijn spel op de vier snaren kenmerkt zich door een groot gevoel voor melodie. In de beginjaren van The Beatles speelde hij altijd op een Höfner, een zogeheten vioolmodel, later was hij niet zo merkentrouw. Overigens is hij ook bedreven op de gitaar, toetsen en drums.

C Carpool Karaoke

De video is inmiddels 65 miljoen keer bekeken. Zo’n publiek bereik je niet met een interview met Ivo Niehe. Niet verwonderlijk dat Paul McCartney zich bij hoge uitzondering door Liverpool liet rijden door James Corden. Van de barbershop op Penny Lane tot zijn ouderlijk huis. Daar kwam de echte fan aan de weet dat McCartney She Loves You er repeteerde op het toilet.

D Dood

Niet iedereen weet het, maar McCartney is al sinds 9 november 1966 dood en in het geheim vervangen door een andere muzikant. De platenhoezen en songs van The Beatles zitten vol verwijzingen naar zijn overlijden. Die blote voeten van hem op de hoes van Abbey Road: een teken van rouw op Sicilië! Ja, complottheorieën bestaan ook in de popmuziek.

E Eastman, Linda

Er waren meer vrouwen in zijn leven, maar zij was dé liefde van zijn leven. In de dertig jaar dat ze samen waren, sliepen Paul en Linda slechts één nacht apart van elkaar. Anders dan vaak beweerd was Linda Eastman – later McCartney – géén schatrijke telg uit de familie van het bedrijf Eastman Kodak.

Paul McCartney en zijn vrouw Linda met een van hun kinderen. Het stel kreeg drie dochters en een zoon. Met Heather Mills kreeg McCartney later nog een dochter. Beeld Getty Images

F The Fireman

Experimentele groep die McCartney samen met producer Youth (Martin Glover) vormde. Drie albums maakte het tweetal, verdeeld over vijftien jaar. The Fireman begon in 1993 als ambient houseproject en eindigde in 2008 als rockduo, waarbij sommige nummers dicht tegen McCartneys solomateriaal lagen. Leukste liedje: Sing the Changes.

G Get Back

Verplicht kijkwerk voor wie hem nog niet zag. De opnieuw gemaakte documentaire (2021) over de beruchte repetitiesessies in 1969 die zouden leiden tot het album Let it Be – maar uiteindelijk vooral tot het einde van The Beatles –, is popvoyeurisme in optima forma. Tussen het geruzie én het fameuze rooftopconcert zien we McCartney ook nog even het liedje Get Back bij elkaar improviseren.

H Heather Mills

Moeder van McCartneys jongste dochter Beatrice (nu 18). Het huwelijk met de dierenrechtenactiviste duurde zes jaar en eindigde in een bittere scheiding waar de tabloids zich in 2008 als een roedel hyena’s op stortten. In de rechtbank werd bepaald dat McCartney Mills tientallen miljoenen moest betalen.

I I Saw Her Standing There

Met uitzondering van de songs van George Harrison zijn alle eigen songs van The Beatles composities van Lennon & McCartney. Althans, dat zijn ze officieel. In de praktijk waren sommige songs veel meer het werk van de een dan van de ander. I Saw Her Standing There, het openingsnummer van het debuutalbum van The Beatles, was vooral een McCartney-song en een van zijn vroegste liedjes. In een eerste versie heette het Seventeen.

McCartney op 21-jarige leeftijd in september 1963. Beeld Getty Images

J Japan

Hij probeerde zo ongeveer alles, zoals dat ging in vooral de jaren zestig, maar een grootverbruiker van drugs was McCartney niet. En uitgerekend hij werd in 1980 in Japan gearresteerd wegens het bezit van marihuana. Na tien dagen in de gevangenis te hebben gezeten, werd hij zonder veroordeling het land uitgezet. Pas tien jaar later keerde hij er terug.

K Klassieke muziek

In zijn Beatlessongs zaten soms al verwijzingen naar de (modern) klassieke muziek (hoor de invloeden van Bach in Blackbird, de invloeden van Stockhausen in Revolution 9), later componeerde hij complete orkestwerken als Liverpool Oratorio en Working Classical. Knap voor iemand die geen noot kan lezen, vindt hij ook zelf.

L Lennon, John

Ooit waren ze onafscheidelijk en schreven ze samen prachtige liedjes, later kwamen ze lijnrecht tegenover elkaar te staan. Te complex om hier uit te leggen waar het precies om ging (wisten ze het op het laatst zelf eigenlijk nog wel?) Lennon schreef een heel lelijk liedje over McCartney: How Do You Sleep?, met daarin de zin ‘The only thing you did was Yesterday’. Evengoed zijn Beatle-o-logen ervan overtuigd dat het ooit nog wel goed tussen de twee zou zijn gekomen als Lennon niet in 1980 was vermoord.

M Mull of Kintyre

Jazeker, zelfs de oppergod van de pop produceerde enkele draken. De kleverige zuurstok Ebony and Ivory, een duet met Stevie Wonder, was er zo eentje. Maar ook We All Stand Together, met vriendelijke medewerking van een kikkerkoor en een krolse kater. Maar de winnaar in deze categorie is Mull of Kintyre, een sentimentele inhaker die steunt en kreunt onder een overdosis doedelzak.

N Nummer 1

Daarvan heeft hij er nogal wat gehad. Laten we ons even tot Amerika beperken: 32 keer stond McCartney met door hem geschreven of medegeschreven nummers op de hoogste plaats van de Billboard Hot 100. Twintig keer met The Beatles, zeven keer solo of met de groep Wings.

O Opleiding

Het was 2015 toen McCartney terug was op zijn oude middelbare school, de Liverpool Highschool for Boys, tegenwoordig een conservatorium. In het Paul McCartney Auditorium haalde hij herinneringen op. “Dit was de aula. Hier zaten George en ik de NME te lezen. We zagen Elvis. Zijn muziek hadden we nog nooit gehoord, maar we wisten: we willen zo worden als hij.”

P Presley, Elvis.

‘Before Elvis, there was nothing,’ zei collega Lennon eens. McCartney zat op dezelfde lijn, maar werd ook zwaar beïnvloed – ook weer net als Lennon – door jarenvijftigrockers als Little Richard, Buddy Holly en Chuck Berry. Een ontmoeting tussen The Beatles en Elvis in de jaren zestig was geen groot succes. Bij een bezoek aan Graceland waren The Beatles zo starstruck dat Elvis zei: ‘Als jullie me alleen maar gaan zitten aanstaren, ga ik naar bed.’

Q Queen Elizabeth.

‘Congrats, ma’am,’ twitterde McCartney onlangs toen de vorstin haar 70-jarige jubileum vierde. In 1997 werd hij door haar tot ridder geslagen, waarna hij zich Sir Paul McCartney mocht noemen, maar hun paden kruisten elkaar vaker. In zijn vorig jaar verschenen boek Lyrics schreef hij dat hij vroeger een oogje op haar had. Het door hem geschreven Beatlesliedje Her Majesty (slechts 23 seconden lang) was een ironische liefdesode aan haar.

Paul McCartney in Ahoy, Rotterdam, tijdens The New World Tour in oktober 1993. Beeld Getty Images

R Rijk

Eén wedstrijdje met Mick Jagger van de Stones wint McCartney hoe dan ook glansrijk. McCartney is de rijkste artiest ter wereld. Volgens de website Money.inc was hij in 2020 1,2 miljard dollar waard. Jagger komt tot een schamele 500 miljoen. De site becijferde ook dat hij aan een stadionoptreden, zoals hij er sinds eind april zestien gaf in de VS, een kleine 4 miljoen dollar overhoudt. Per avond.

S Starr, Ringo

De enige andere nog levende Beatle. McCartney had met hem nooit zo’n diepe relatie als hij had met George Harrison en zeker John Lennon. Paul en Ringo waren gewoon mates. En dat zijn ze nog altijd. Zijn ze toevallig in dezelfde stad, dan zoeken ze elkaar zeker op. En er wordt naar eigen zeggen geregeld gefacetimed.

T Tachtig

‘Toen ik When I'm 64 schreef, leek me dat een leeftijd waarop het leven bijna was afgelopen,’ zei McCartney in 2012 in een interview met het AD. In de Britse pers gaat het gerucht dat hij ter gelegenheid van de mijlpaal wordt geüpgraded van Sir naar Lord. Daarmee zou hij de eerste popmuzikant zijn die deze eer ten deel valt.

U Uitverkocht

Gek genoeg is McCartney in ons land nooit een ticketmagneet à la Bruce Springsteen geweest. In 2009 liep de Gelredome in Arnhem (30.000 bezoekers) niet helemaal vol. Ook het Goffertpark was voor de show van 29 mei 2020 niet uitverkocht. Het concert ging wegens corona niet door en is nog steeds niet opnieuw ingepland. Voor wie zijn officieuze verjaardag op Glastonbury op zaterdag 25 juni wil zien, is er wel slecht nieuws: dat festival is stijf uitverkocht.

V Vegetariër

Nog lang voor de supermarkten vol lagen met plantaardige vleesvervangers werd McCartney samen met zijn vrouw Linda vegetariër. Ze stapten in 1975 van de ene op de andere dag over, na een vleesoverladen diner op hun boerderij in Kintyre (zie M). ‘Uit het raam zagen we dezelfde dieren voorbij huppelen als die op ons bord lagen. Het voelde verkeerd.’

Paul en Linda McCartney in februari 1971. Beeld Getty Images

W Wings

McCartneys groep na The Beatles, met vrouw Linda op toetsen. Back to basic, was aanvankelijk het devies: de eerste tournee bestond uit onaangekondigde optredens op Britse universiteiten. Later volgden toch de stadions. En grote hits als Jet, Live and Let Die en Band on the Run.

X X-Mas

The moon is right/The spirits up/We’re here tonight/And that’s enough. Genoeg inderdaad voor een kerstkrans die elke decembermaand weer tussen de dennennaalden opduikt. Simply Having a Wonderful Christmas Time is zo een van McCartneys lucratiefste songs. In de videoclip speelt hij piano in een stampvolle pub met een wollen sjaal om alsof het binnen vriest dat het kraakt.

Y Yoga

Hoe blijf je fit als bijna tachtigjarige popster? De krasse knar legde zijn dieet/fitnessgeheimen recent bloot. Het belangrijkste: al sinds de jaren tachtig geen enkele vorm van drugs meer. Alcohol mag, maar met mate. Vijf keer in de week een uurtje fitness met een personal trainer en heel belangrijk: elke dag een halfuurtje yoga.

Z Zakenimperium

Furieus was Paul McCartney toen Michael Jackson in 1985 de muziekuitgeverij ATV kocht met in de boedel de rechten op 251 Beatlessongs. De twee waren vrienden, namen zelfs een duet op (Say Say Say) en het was McCartney die Jackson erop wees hoe lucratief investeren in muziekrechten kan zijn. Inmiddels heeft McCartney een klein deel van de rechten weer terug. Ondertussen was hij zelf ook actief op de muziekrechtenmarkt. Zo bezit hij inmiddels de catalogus van Buddy Holly en ook de muziek van de musicals Grease en Annie. Andere investeringen van Macca: softwarebedrijf Jaunt (27 miljoen dollar) en een vastgoedcatalogus geschat op 120 miljoen dollar.