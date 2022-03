Vamos a la playa ging over ontploffende bommen en en radioactieve winden

Een programma over de jaren tachtig, NPO3. Beeld -

Het was niet het vrolijkste decennium, die jaren tachtig. De economie verkeerde in crisis, de werkloosheid bereikte recordhoogtes en daarbovenop kwam de angst voor een atoomoorlog. Gelukkig was er in 1983 de onbezorgde zomerhit Vamos a la playa van het italodisco-duo Righeira. Die zongen over huppetee, lekker naar het strand. Dacht Lips.

Klopt ook weer niet, leerde hij zondagavond toen hij zat te kijken naar Een programma over de jaren tachtig, direct uitgezonden na de weliswaar enigszins komische, maar ook al niet zo vrolijke De verschrikkelijke jaren tachtig. Lips had voetstoots aangenomen dat Vamos a la playa nergens over ging, maar in de vertaling bleek Righeira te zingen over ontploffende bommen, roosterende straling en radioactieve winden.

Het is is eerste aflevering waarin Teun van de Keuken terugblikt. Centraal stond de angst voor een atoomoorlog. De timing is goed, nu Poetin dreigt met nucleair ingrijpen na zijn invasie in Oekraïne. De straaljagerpiloot die destijds was geselecteerd om in geval van oorlog een atoombom ‘weg te brengen’ was er niet zeker van of hij dat wel zou gaan doen. Er werden vooral films gekeken en tosti’s gegeten, gelukkig.

Mooi gemaakt is het. En zoals altijd bij programma’s van Van de Keuken is er op het reisbudget niet beknibbeld. De tv-maker reisde af naar Italië voor een gesprek met de man achter Vamos a la playa en filmde in Spanje de streek waarop de zomerhit was gebaseerd: Palomares, waar in 1966 een B-52 met vier atoombommen aan boord crashte. Op het strand inderdaad.

Hoe fijn is het toch, wanneer de televisie je dingen vertelt die je nog niet wist. En nóg eens zien dat ondanks alles de Koude Oorlog niet roosterend heet werd, gaf Lips, nooit te beroerd om desnoods anachronistische gelegenheidsargumenten in te zetten, toch een gerustgesteld gevoel.

Reageren? hanlips@parool.nl.