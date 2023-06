Valentina Tóth maakt vervolg op ‘Is dit nu later’ van Stef Bos: ‘Dingen voor je uit schuiven geeft ook angst’

Zes jonge makers schreven voor De Avond van de Kleinkunst 2023 een vervolg op beroemde nummers van gevestigde namen. Onder hen aanstormend cabaretière Valentina Tóth. Ze ging aan de slag met het op één na bekendste lied van Stef Bos.

De Avond van de Kleinkunst is een initiatief van het Amsterdams Kleinkunst Festival en het NPO Radio 5-programma Volgspot. Al een aantal jaar brengt men artiesten bij elkaar voor een kruisbestuiving. Bezoekers krijgen eerst het origineel te horen en daarna de nieuwe versie.

Dit keer werd cabaretduo n00b bijvoorbeeld gekoppeld aan Veldhuis & Kemper. Tóth, die vorig jaar op sensationele wijze de AKF Sonneveldprijs won, maakte een antwoord op Is dit nu later, het lied waarin Bos een somber burgerbestaan vol verloren dromen bezingt.

Waarom heeft u Is dit nu later geschreven?

Bos: “Ik was al een jaar of tien aan het klussen toen ik doorkreeg dat je liedjes niet kunt verzinnen. Ja, het kan wel, maar dan ben je vooral met taal aan het spelen. Eigenlijk moet er een gevoel aan je ontsnappen. Ik denk dat ik een soort late adolescentie had en me begon af te vragen: gaat het leven wel worden wat ik dacht dat het zou zijn? Ik heb het misschien geschreven om de toekomst te bezweren. Als waarschuwing aan mezelf.”

Kunt u verklaren waarom het zo’n tijdloos lied is?

Bos: “Dat vind ik moeilijk. Papa en Is dit nu later zijn allebei nummers die dansen op de rand van de pathetiek en spreken misschien juist daarom meerdere generaties aan. Het ‘later’-thema is sowieso erg dankbaar omdat iedereen ermee bezig is. Tien of vijftien jaar geleden deed ik mee aan Ali B op Volle Toeren en toen merkte ik dat het lied ook voor die rappers echt iets betekende.”

Tóth: “Ik denk dat de tekst een universeel gevoel uitdraagt. Zeker voor mensen die, zoals ik, eind twintig of begin dertig zijn. Dat is toch het moment dat de schellen een beetje van je ogen vallen en je de diepte van de volwassenheid in springt. Ik herkende me er zeker in. Ik was jarenlang klassiek pianist, maar dat vond ik helemaal niet leuk. Ik ben me misschien op theater gaan richten om het gevoel uit Is dit nu later voor te zijn.”

Had u direct een idee voor het vervolg?

Tóth: “Ik heb op verschillende benen gehinkt. De uiteindelijke versie, Dat is voor later, gaat over dingen voor je uit schuiven. Ik ben nu eindelijk bezig met spelen, maken en zingen, wat ik altijd al wilde doen. Bij heel veel andere dingen denk ik: dat komt later wel. Mijn kinderwens bijvoorbeeld, terwijl ik daar waarschijnlijk niet te lang mee moet wachten. Vanuit dat perspectief heb ik het geschreven. De angst om te laat te zijn. Die kinderwens is daarbij vooral een metafoor, het kan ook om andere dingen gaan.”

Bos: “Ik vind dat hartstikke boeiend. Als ik jou hierover hoor praten, je had makkelijk mijn dochter kunnen zijn, merk je het generatieverschil. Bij ons was voor je uit schuiven nooit een ding. Meer: haal je wel alles uit het leven? Jullie krijgen zoveel op je bord, hebben zoveel keuzes en ‘eisen’ waar je aan moet voldoen. Ga er maar aan staan.”

Tóth: “Ik denk dat veel jonge mensen, net als ik, behoorlijk ambitieus zijn. Ik heb een paar grote dromen. Volgend jaar ga ik mijn eerste avondvullende voorstelling maken, ik zou op een dag graag in Carré staan. Het is heerlijk om daar helemaal voor te gaan, maar het is ook allesverzengend.”

Heeft u geprobeerd om hetzelfde gevoel te treffen als het origineel?

Tóth: “Qua klank is het heel anders, een stuk klassieker, maar ik ga er inhoudelijk een aardig eind in mee ja. Als ik, zoals op deze avond, maar één liedje mag zingen, denk ik vaak: o, ik moet wel zorgen dat mensen me leuk vinden. Ik ben soms nog wat bang om de pathetiek die Stef noemde te omarmen. Nu heb ik er bewust voor gekozen om dat wel te doen, om eens even niet grappig te willen zijn. Is dit nu later is immers ook geen dijenkletser.”

Hoe waardevol is zo’n ontmoeting tussen twee generaties?

Bos: “Ik vind het te gek om iemand als Valentina op mijn pad tegen te komen. Dat was zonder het AKF veel minder snel gebeurd. Ze heeft heel veel talent. Ik zie haar als iemand uit de categorie Finkers, Kaandorp en Sanne Wallis de Vries. Je kunt ze totaal niet met elkaar vergelijken, maar ze hebben allemaal iets authentieks. Anderen zitten meer in een bestaande stijl. Misschien geldt dat ook wel voor mij, als iemand uit de hoek van het chanson en het Nederlandse lied.”

Tóth: “Ik heb de Avond van de Kleinkunst altijd een beetje gevolgd en vind het een geweldig initiatief. Je eert het oude en het nieuwe tegelijk. Als klassiek pianist was ik vooral met het oude bezig, hier mag ik iets toevoegen.”

Bos: “We maken heel verschillende dingen, maar er zijn ook overeenkomsten. Dat vond ik leuk om te zien. We hebben allebei in zowel Nederland als België gestudeerd. Dat zijn totaal andere werelden. In Nederland wordt veel gepraat, in België zeggen ze: begin maar gewoon te maken. De H van Holland staat voor Hoofd, de B van België voor Buik, voor gevoel. Ik geloof zó in de bevruchting van noord en zuid. En die kennen we allebei.”