Vakantiefoto’s, intieme brieven en appjes van Peter R. de Vries: ‘Vertrouwelijk’ bracht alles in beeld

Journaliste en schrijfster Tahmina Akefi, geliefde van Peter R. de Vries, zat duidelijk nog midden in het verwerkingsproces. Beeld WNL

Over Peter R. de Vries zijn, sinds hij afgelopen zomer werd vermoord, veel documentaires verschenen. Alleen al op Videoland zijn er drie RTL-documentaires terug te kijken. Dus wat kon het WNL-programma Vertrouwelijk daar zondagavond nog aan toe voegen?

Wel, de onthulling van de vrouw met wie Peter de laatste zes jaar van zijn leven samen was, de van oorsprong Afghaanse journaliste en schrijfster Tahmina Akefi. Ze ontmoetten elkaar in 2015 toen ze beiden bij Jeroen Pauw te gast waren in zijn talkshow. Toen ze een relatie kregen, hielden ze dat geheim, omdat Tahmina vreesde dat mensen zouden denken dat ze via Peter hogerop was gekomen.

Peter wilde niet dat er geroddeld zou worden over het leeftijdsverschil van ruim twintig jaar want hij had, aldus Tahmina, een hekel aan de roddelpers. Best eigenaardig dat hij dan zo vaak bij RTL Boulevard aanschoof, dacht Lips, maar belangrijker was de vraag waarom Tahmina nu wél uit de anonimiteit wilde treden.

Het antwoord kwam erop neer dat ze de andere, gevoelige kant van Peter wilde laten zien. Ook die kant was overigens al aan bod gekomen in de eerder genoemde documentaires, maar Tahmina – die duidelijk nog midden in het verwerkingsproces zat – gooide het hele privéarchief open. Van vakantiefoto’s tot intieme brieven en appjes, alles kwam in beeld.

Bij wijze van rouwverwerking werd ze door de – zelf anoniem blijvende – programmaker langs de plaatsen gesleept waar ze met Peter was geweest, van Gent tot het ziekenhuis waar hij uiteindelijk overleed. De persoonlijke ontboezemingen werden per locatie ongemakkelijker en Lips kreeg het onbehaaglijke gevoel dat hier een nabestaande werd misbruikt om kijkers te trekken.

Tahmina zal Peter beter hebben gekend, maar Lips had het idee dat de journalist De Vries deze reconstructie niet senang had gevonden.

