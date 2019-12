Vader wonderkind Laurent: ‘Kritiek komt vooral uit Nederland’

De ouders van Laurent. Beeld Screenshot.

Een diploma van de TU Eindhoven was binnen handbereik. De 9-jarige Laurent had nog maar een paar weken nodig om af te studeren en de jongste gediplomeerde academicus ooit te worden.

Het mocht – in ieder geval dit decennium – niet zo zijn.

De ouders van het wonderkind kregen ruzie met de universiteit en besloten hem zijn studie af te laten kappen. De universiteit vond dat Laurent medio 2020 zou kunnen afstuderen. Niet snel genoeg, oordeelden vader Alexander en moeder Lydia. De twee zaten dinsdag aan tafel bij Jeroen Pauw.

Was de beslissing een teleurstelling voor zijn zoon? “Het leven gaat door,” aldus vader Alexander. Het verschil van mening lijkt niet het meest zwaarwegende argument geweest om Laurent te laten stoppen.

Eigenlijk komt het er op neer dat Laurent een aanbieding heeft gekregen die hij – of zijn vader – niet kan weigeren. Eentje waarbij de Technische Universiteit van Eindhoven in het niet valt. Het blijkt te gaan om een topuniversiteit in de Verenigde Staten. “Hij krijgt het in zijn schoot geworpen.”

De ouders zien het wel zitten en verhuizen graag mee naar de VS. Een nieuw avontuur voor het Belgische gezin. Waar ze heengaan mag vader niet zeggen. “Dat is confidential.”

Zo’n kind is eigenlijk net een bedrijf, zegt Jeroen Pauw vervolgens weinig subtiel. Vader Alexander zegt dat kritiek op hun ouderschap vooral uit Nederland komt. Hij heeft de Nederlandse volksaard inmiddels goed kunnen ontrafelen: steek je je hoofd boven het maaiveld uit, dan moet je kop eraf.

De snelheid waarmee Laurent door zijn opleidingen stuift, beangstigt Pauw. “Waar houdt dit op?” Vader weet het niet. Laurent wil kunstorganen maken en cyborgs creëren. “Maar voor hetzelfde geld komt hij volgende week een grietje tegen en zegt hij: ‘Laat die studie maar zitten’.”