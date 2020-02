Vader Douwe Bob (81) overleden: ‘Rust zacht lieve papa’

Beeld Instagram

Vader Simon Posthuma leed aan het syndroom van Korsakov, het gevolg van een jarenlange alcoholverslaving.

De zanger had een ambivalente band met zijn vader, vertelde hij in diverse openhartige interviews. Posthuma kon door zijn Korsakov niet meer voor zichzelf zorgen. “Ik voelde altijd een grote verantwoordelijkheid voor hem,” aldus Bob in een interview in het AD.

Posthuma ontwierp in de jaren 70 hoezen en kleding voor de Beatles en beschilderde de gitaren van Eric Clapton. Hij stond vroeger bekend als een extravagante man binnen de hippiebeweging die als oprichter van het legendarische designersduo The Fool wereldwijd bekend werd met zijn psychedelische ontwerpen van platenhoezen.

Whatever Forever

In 2012 ging de documentaire Whatever Forever in première op het documentairefestival IDFA. De documentaire was een dubbelportret van Posthuma en zijn zoon Douwe Bob. De laatste vijf jaar woonde Posthuma in een verzorgingshuis in Amsterdam.