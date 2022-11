Vader Abraham (1935-2022) had een uitstekende neus voor waar de hit zat

Pierre Kartner, beter bekend als ‘Vader Abraham’. Beeld ANP / ANP

Hij moest zijn baard aanvankelijk aanplakken. Zijn transformatie tot de op de Bijbelse figuur Abraham gebaseerde creatuur kwam voor Pierre Kartner zelf ook onverwacht. Hij had de onweerstaanbare kraker Vader Abraham had zeven zonen uit zijn pen laten vloeien, maar in zijn producersstal zag hij begin 1971 geen geschikte vertolker van de carnavalshymne.

Maar hij had wel al een tv-optreden geboekt staan voor de adequaat getitelde show Een lach en een traan. Het miljoenenpubliek kon volgens Kartner onmogelijk zijn compositie worden onthouden. Dus liet zichzelf een kostuum aanmeten waarin hij – toen pas 35 jaar oud – zou optreden als een oudere heer met baard en bolhoed. De single werd een knaller en Kartner paste zijn gezichtsbeharing aan aan het succes.

Puntig liedje

Het tekende de werkwijze van Kartner, die naar nu bekend is geworden dinsdag op 87-jarige leeftijd overleed, die een uitstekende neus had voor waar de hit zat. Was hij tot dan toe schrijver en producent van liedjes voor anderen geweest, vanaf dat moment besteeg hij zelf ook de hitparades. Als hij ergens een nieuwsfeitje bespeurde waarbij hij vermoedde dat de radio best een puntig liedje kon gebruiken, had hij dat dezelfde middag al geschreven én opgenomen.

Dat was al voor de geboorte van Vader Abraham zo – zijn eerste parodiehitje was Hallo Mijnheer den Uil, uw onderbroek is vuil kende De Fabeltjeskrant als inspiratie – maar de scoringsdrift zou zijn handelsmerk worden. Samen met Boer Koekoek – de Caroline van der Plas van de jaren 70 – stelde hij het beleid van premier Den Uyl in de oliecrisis (1974) aan de kaak (Den Uyl is in den olie).

Chocoladefabriek

Drie jaar later volgde zijn grootste kaskraker toen hij in duet ging met de toen razend populaire Smurfen. Zijn antropologisch onderzoek naar het blauwgekleurde volkje (‘Hebben jullie ook een eigen taal?’ ‘Ja, die spreken wij allemaal’) werd een wereldhit. In vertaalde versies reikte ’t Smurfenlied tot nummer 1 in Duitsland en plek 2 in Groot-Brittannië. Alle coverversies meegerekend zouden 17 miljoen exemplaren van het lied zijn verkocht. Een aantal waarvan Kartner niet naliet het te vermelden waar hij kon.

Kartner was aanvankelijk chocoladegieter in een chocoladefabriek, maar vond als twintiger emplooi als promotieman in de platenindustrie. Hij koesterde echter grotere ambities. Als zelfstandig artiest nam hij enkele schuine liedjes op, maar vooral als liedschrijver wachtte hem een grote toekomst. Zijn eerste grote hit had hij al in 1970 te pakken. Voor zijn ontdekking Corry Konings, toen nog in het gezelschap van haar Rekels, componeerde hij de schlager Huilen is voor jou te laat.

Protegés

In de jaren die volgden schreef hij meer liedjes voor de eeuwigheid. Voor Ben Cramer componeerde hij De Clown (‘Hij was maar een clown/ In ’t wit en in ’t rood/ Hij was maar clown/ Maar nu is hij dood’) en Jacques Herb bezorgde hij een carrière met de smartlap der smartlappen Manuela. In de jaren 80 en 90 had hij nog een aantal protegés zoals de Vlaamse zangeres Mieke en Hanny. Aan de laatste leverde Kartner een hit met Maar vanavond heb ik hoofdpijn.

Zijn mooiste melodie hield hij echter voor zichzelf. In 1975 had Kartner in café ’t Schippershuys in de haven van Hoorn zitten wachten op een journalist. Om de tijd te doden begon hij aan een liedtekst over wat hij om zich heen zag gebeuren. In ’t kleine café aan de haven werd een evergreen. Mireille Mathieu, Engelbert Humperdinck en Demis Roussos droegen de nostalgische tonen de Europese grenzen over.

Sieneke

Dankzij zijn uitdossing bleef hij decennialang vrijwel hetzelfde witgrijze personage. Maar na de eeuwwisseling leek Vader Tijd toch echt invloed te krijgen op Vader Abraham. Hoewel hij al jaren geen hit meer op zijn naam had, vroeg de Tros hem in 2010 om de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival te schrijven. Kartner kwam op de proppen met het luchtige Ik ben verliefd (Sha-la-lie), dat in een tv-show door verschillende artiesten werd vertolkt.

Omdat er aan het einde van een lange tv-avond geen winnaar bleek, moest Kartner zelf de beslissende stem uitbrengen. Tot ontzetting van presentatrice Yolanthe Cabau van Kasbergen – ‘Pierre, u moet het nu gaan doen! We zijn live in de uitzending!’ – weigerde Kartner. Om, terwijl de aftiteling moest worden uitgesteld, uiteindelijk toch zangeres Sieneke aan te wijzen. Die boekte vervolgens een van Nederlands slechtste Songfestivalresultaten ooit.

Het versterkte bij Kartner het gevoel dat hij te weinig waardering kreeg voor zijn prestaties. Het bood hem ook de brandstof om tot op hoge leeftijd te blijven optreden. Zelf formuleerde hij, in gesprek met BN/De Stem in 2020, zijn motivatie anders: “Ik ga door omdat ik geloof dat ik mijn beste liedje nog moet schrijven.”