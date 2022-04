Vacature: werken als samensteller van de Digitale Editie (freelance)

Ter versterking van de digitale redactie zijn we op zoek naar een freelance samensteller voor de Digitale Editie van Het Parool.

Wat ga je doen?

Als samensteller van de Digitale Editie zorg je voor de presentatie van verhalen voor onze Editie-app, in samenwerking met collega's van de beeldredactie en vormgeving. Je controleert of artikelen op de juiste manier zijn opgemaakt en zorgt voor de beste koppen en intro’s.

De Editie is de digitale versie van de papieren krant, die één keer per dag wordt gepubliceerd voor abonnees van Het Parool, zowel op tablet als op de mobiele telefoon.

Wat zoeken wij in een samensteller Digitale Editie?

We zoeken freelance journalisten die goed het overzicht kunnen houden en weten hoe je verhalen online onder de aandacht brengt. Eindredactie-ervaring is een pré, ervaring met digitale journalistiek ook.

- Je bent een uitstekende koppenmaker

- Je kan zelfstandig werken

- Je houdt te allen tijde overzicht

- Je werkt foutloos en secuur

- Je hebt ideeën over hoe je verhalen kunt presenteren in tekst en beeld

- Je bent uiteraard gewend onder druk te werken

- Je hebt gevoel voor wat leeft in en rond Amsterdam

Wat hebben wij jou te bieden?

Een mooie kans om bij te dragen aan de journalistiek van Het Parool in een freelancefunctie met afwisselende werktijden. Je werkt één of meerdere dagen per week. We hebben diensten van zondag tot en met vrijdag, van 13.30 uur tot 21.30 uur, en op vrijdag hebben we ook een dienst van 9 tot 17 uur. We werken met een vast rooster dat een paar maanden vooruitgaat. Je werkt op de redactie van Het Parool in Amsterdam, maar ook vanuit huis.

Wat is Het Parool?

Het Parool, voortgekomen uit het verzet, biedt een onafhankelijk geluid uit onze bruisende metropool, de plek waar Amsterdam, Nederland en de wereld in elkaar schuiven. Een Amsterdams merk met een nationale uitstraling, kosmopolitische blik en bekroonde vormgeving. Met de combinatie van nieuwssite, digitale editie, krant en bijlagen PS en PS van de Week weet Het Parool steeds meer betalende lezers te trekken en groeit het bereik van de digitale kanalen.

Heb je interesse om bij ons aan de slag te gaan? Reageren op deze vacature kan door vóór 13 mei 2022 een motivatie en cv te mailen naar chef digitaal Rob van Leeuwen (r.vanleeuwen@parool.nl). Schroom niet te mailen als je nog vragen hebt over de vacature.