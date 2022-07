Vacature: werken als fotograaf bij Het Parool (stage)

Beeld Getty Images

Wat ga je doen?

Je fotografeert mensen, situaties, nieuws en stills in en om Amsterdam, voor zowel de krant als online. Bij de fotoredactie van Het Parool ligt de focus zowel op eerlijke en onderzoekende nieuwsfotografie als op beeld dat verrassend, vernieuwend en prikkelend is voor de achtergrondverhalen en bijlagen. Om deze fotografie zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen, zoeken we continue naar passende (online) vertelvormen.

Wat zoeken wij in een stagiair fotograaf?

We zoeken een fotograaf die gevoel heeft voor beeld bij het ‘harde’ nieuws, maar ook graag op reportage gaat en portretten maakt van bekende en onbekende Amsterdammers. Je hebt een brede algemene ontwikkeling en een scherp gevoel voor actualiteit. Als fotograaf ben je in staat zelfstandig te werken en kan je snel ter plekke zijn en beeld doorsturen. Je hebt al enige ervaring opgedaan binnen de fotografie middels je opleiding of recente werkervaring en je beheerst Photoshop. Werken onder druk met strakke deadlines gaat je makkelijk af. Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden zijn een vereiste.

Voor Het Parool is het belangrijk dat de redactie een afspiegeling is van de samenleving en zijn we dus ook nadrukkelijk op zoek naar collega’s vanuit een diversiteit aan achtergronden en ervaringen.

Wat hebben wij jou te bieden?

Een mooie kans om met jouw fotografie bij te dragen aan de journalistiek van Het Parool. Je werkt fulltime (maandag tot en met vrijdag) en op zijn minst drie aaneengesloten maanden.

Wat is Het Parool?

Het Parool, voortgekomen uit het verzet, biedt een onafhankelijk geluid uit onze bruisende metropool, de plek waar Amsterdam, Nederland en de wereld in elkaar schuiven. Een Amsterdams merk met een nationale uitstraling, kosmopolitische blik en bekroonde vormgeving. Met de combinatie van nieuwssite, digitale editie, krant en bijlagen PS en PS van de Week weet Het Parool steeds meer betalende lezers te trekken en groeit het bereik van de digitale kanalen.

Reageren

Heb je interesse om bij ons aan de slag te gaan? Reageren op deze vacature kan een motivatie en cv te mailen naar foto@parool.nl met ‘stage’ in de onderwerpregel. Bij vragen over de vacature? Schroom niet te mailen naar Maarten Steenvoort (m.steenvoort@parool.nl).