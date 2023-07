Uren wandelen voorafgaand aan dansvoorstelling Nomadics: ‘Zo hebben we de tijd je het stuk in te leiden’

De Belgische dansgroep Voetvolk nodigt het publiek uit om voorafgaand aan de wereldpremière van Nomadics een stevige wandeling te maken. Een 23 etappes tellende creation tour ging eraan vooraf, goed voor 400 wandelkilometers, door heel Vlaanderen. Het Parool liep 19 kilometer mee, van Diest naar Aarschot.

13 mei. De afgelopen dagen was het koud en nat. Maar op deze zaterdagnamiddag staat de zon op volle kracht te branden boven het Hageland, een streek in Vlaams-Brabant. Met een stuk of veertig wandelaars ben ik onderweg tussen de stadjes Diest en Aarschot, een tocht van negentien kilometer.

Na ruim een uur lopen heeft de artistiek leider van Voetvolk, Lisbeth Gruwez, ons verzocht het komende traject af te leggen zonder te praten, om op die manier het landschap op ons in te laten werken. Op het schelpenpad dat loopt langs het riviertje de Demer creëren tientallen voeten een hypnotiserend ritme. Knerpend lopen de stappen in en uit fase, als in de minimal music van Steve Reich. Ik probeer op het landschap te letten, maar in gedachten zie ik vooral een favoriete scène voorbijtrekken uit de film Gerry.

Wuivend koren

8 juli. Een week voordat Nomadics zijn wereldpremière zal beleven blikken choreograaf Lisbeth Gruwez en componist Maarten van Cauwenberghe, de oprichters van Voetvolk, terug op hun intensieve creation tour van 400 kilometer door Vlaanderen: “Wat wij horen van mensen die met ons gewandeld hebben, is dat ze heel erg focussen op het kleine. Dan krijg je beeld doorgestuurd van een klein bloempje, of wuivend koren. Je kunt ook naar de wolken en de horizon kijken, maar in de stilte zoomen de meeste mensen toch in op het kleine. Ineens zien ze overal van alles bewegen.”

13 mei, dik een uur later. Vóór de zwijgende tocht babbelden de wandelaars honderduit met elkaar. Na het einde van de stilte – en een broodnodige pauze in de schaduw – worden de gesprekken kalmer van toon en inhoudelijker. Een rechter vertelt me hoe de toenemende dossierdruk een steeds zwaardere wissel trekt op haar en haar collega’s.

Een enthousiaste dame die zichzelf omschrijft als een dansende dichteres met een ukelele beschrijft overtuigend haar ontroering na het zien van een dansvoorstelling van Sidi Larbi Cherkaoui. En in gesprek met Voetvolkdanseres Francesca Chiodi Latini snijd ik zelf een persoonlijke kwestie aan die ik anders onder geen beding met een wildvreemde zou delen. Maar hier, op dit meanderende pad in de Demervallei, voelt dat ineens heel vertrouwd.

Optreden voor vrienden

Volgens Gruwez kwam de openhartigheid van veel wandelaars onverwacht: “Sommige mensen vertellen hun hele leven. Scheiding, ziekte, alles komt voorbij. Voor de performers kunnen zulke gesprekken zwaar zijn. We zorgen dat niet alles door steeds dezelfden wordt opgevangen. Anderzijds vinden de dansers die gesprekken waardevol.

Als bij aankomst in het theater de wandelaars in de zaal gaan zitten, hebben sommige performers het gevoel alsof ze voor vrienden of familie optreden, terwijl ze misschien maar een kwartier met die mensen hebben gepraat. Dan zwaaien ze naar iemand in de zaal, alsof het een schoolvoorstelling is. Dat is natuurlijk tegen alle theaterregels. Maar we laten het gebeuren.”

13 mei, even voor acht uur ’s avonds. Vlak voor onze eindbestemming, CC Het Gasthuis in Aarschot, passeren we de Bekafstraat. Een straat die precies weet hoe uw verslaggever zich voelt. De avond tevoren heb ik in Brussel de voorstelling Prophétique (on est déjà né.es) bezocht. De meegesjouwde laptop drukt zwaar op mijn onderrug, waardoor ik na twaalf kilometer serieus heb gedacht aan opgeven. Maar met een genereuze rugzakruil zorgt Lisbeth Gruwez ervoor dat ik uiteindelijk toch triomfantelijk het theater binnen kan strompelen.

Op toneel creëren we een mensenboom, met wapperende armen. Als alle wandelaars daarna plaatsnemen in de zaal beginnen de dansers, zo te zien nog fris als een hoentje, aan de voorstelling. Bekaf maar voldaan schop ik mijn wandelschoenen uit en zo te ruiken ben ik lang niet de enige.

De uit natuurgeluiden samengestelde muziek van Van Cauwenberghe vloeit over me heen. In haar grillige choreografie stelt Gruwez de dansers stevig op de proef. De botsing tussen mens en natuur die centraal staat in Nomadics komt tot uiting in intens golvende bewegingen, maar ook in heftige uitbarstingen. Net als de soundtrack komt het allemaal heel fysiek en direct binnen.

Van Halfweg naar Bellevue

Gruwez: “Voor ons als makers hebben die wandelingen verdieping opgeleverd. De structuur staat al vrij lang vast. Maar wat ik van de dansers vraag is abstract en moeilijk. Ik vraag ze om een steen te dansen, of gras. Door dat ganse proces van die creation tour zijn we in de humuslaag gegaan, in de bodem, in de wortels.”

“Voor de dansers is het lopen ook relaxed. Normaal zitten ze uren van tevoren in een theater, als een konijn in een hok te wachten tot ze dingen moeten gaan doen. Nu wandelen ze opgewarmd het podium op.”

Van Cauwenberghe: “Het idee achter die gezamenlijke wandeling was om verbinding met ons publiek te zoeken. Vaak parkeer je vlug je auto en moet je nog wat eten, voordat je gehaast in je theaterstoel gaat zitten. Nu hebben we drie tot vier uur om je de voorstelling in te leiden.”

“Als we het toetsen aan ons publiek blijkt drie tot drieënhalf uur ideaal om een verbinding in de groep te laten ontstaan. Dan loop je ongeveer dertien en een halve kilometer. Precies de afstand die we in Amsterdam gaan lopen, van Halfweg naar Bellevue. Het is een fijne wandeling met veel groen.”

Nomadics van Voetvolk gaat in wereldpremière op Julidans, in Theater Bellevue op 14 en 15/7. De (optionele) wandeling begint bij station Halfweg-Zwanenburg.