Upload is een futuristische filmopera over het eeuwige digitale leven

Upload, van Michel van der Aa door de Nationale Opera. Beeld Marco Borggreve

Michel van der Aa, Upload

Door De Nationale Opera

Met Ensemble MusikFabrik onder leiding van Otto Tausk

Gezien 1/10, Nationale Opera & Ballet

In Upload heeft Van der Aa de maakbare kant daarvan als uitgangspunt genomen van een muziekdrama en dat met cutting edge-technologie vormgegeven. In het stuk, dat 85 minuten duurt, grijpen livemuziek, vooraf opgenomen elektronische muziek, film, real-time-graphics, motion-capture-techniek, gesproken en gezongen woord als raderen in elkaar. Dat alles in deze multimediale ‘filmopera’, zoals de componist, die tevens cineast, regisseur en librettist is, bij de Nederlandse première, vrijdag in Nationale Opera & Ballet, zonder haperingen leek te werken, mag de triomf heten van de modernste artistieke middelen.

Bijzonder knap is dat Van der Aa ondanks al het futurisme een heel basaal verhaal vertelt over liefde en dood – hét klassieke operaonderwerp. Een vader (prachtrol van bariton Roderick Williams) kiest er na de dood van zijn vrouw voor zich te laten uploaden, wat betekent dat hij eeuwig verder zal leven als digitale avatar. Het probleem is dat zijn dochter (schitterende rol van sopraan Julia Bullock) van niets wist. Als de upload maar deels gelukt blijkt (zijn emotionele trauma’s zijn nog steeds aanwezig) en hij ‘uitgezet’ wil worden, is het de vraag of zijn dochter daar wel aan wil meewerken. Centrale zin: ‘Jouw leven is niet van jou alleen.’

Op het toneel staan drie grote, verschuifbare videoschermen en ook op de achterwand zijn filmbeelden te zien. Soms verandert het operahuis daardoor even in een sfeervolle bioscoop.

De muziek is typisch Van der Aa. Vaak hectisch, lenig, polyfoon en geagiteerd, soms met krakende elektronische klanken of met lekkere retro-arpeggio’s uit een modulaire analoge synthesizer en op het emotionele hoogtepunt stilvallend in een onwaarschijnlijk mooie en diep ontroerende aria, This Is Where You Are Now, die wonderschoon door Julia Bullock wordt gezongen. Alles behalve te versmaden zijn ook de harmonieën op het hammondorgel dat aan het einde zijn opwachting maakt.

Upload is kortom een voorstelling die iedereen moet gaan zien. Dat kan nog op 3, 4 en 5 oktober.