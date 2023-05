Uniformen, toxische mannelijkheid en ‘brotherhood’ in spectaculaire voorstelling van enfant terrible Romeo Castellucci

De Italiaanse regisseur Romeo Castellucci stond altijd bekend als de bad boy van het theater. Na voorstellingen met anorexiapatiënten, zijn eigen kinderen en een uitwerpselen spuwende Jezus staat op komend Holland Festival zijn Bros. Met 23 figuranten die alle ingefluisterde bevelen verplicht moeten opvolgen.

In elke stad moeten er opnieuw mannen worden gerecruteerd. Ook in Amsterdam. De oproep voor de rol van figurant in Bros is helder: mannen met een lengte tussen 175 cm en 185 cm, een minimumleeftijd van 18 jaar, kort haar en een geschoren baard komen in aanmerking. Verder staat er in de wervingstekst: ‘Indien mogelijk dragen sommige figuranten een snor. De kandidaten begrijpen en beheersen Engels en Nederlands, ook al vertolken zij geen sprekende rollen. Ervaring is niet vereist. Ook niet-professionele performers kunnen zich aanmelden.’

Een aardige vergoeding en twee vrijkaartjes worden geboden.

Ook een unicum: bij het zien van de voorstelling in het Thalia-theater in Hamburg, waar de pers vooraf al een kijkje mocht nemen, staat een trigger warning. Voor het eerst in de geschiedenis, weet een vaste bezoeker op te merken. Er komt namelijk nogal wat geweld in het stuk voor.

Toxische mannelijkheid

Wat die vrijwilligers uiteindelijk uitbeelden, zien we op het podium. Een man die tot bloedens toe in elkaar wordt geslagen – of in elk geval, zo lijkt het. Bloed overgoten gezichten, marcherende mannen in politiepak. Bros is een spektakel van uniformen, toxische mannelijkheid en ‘brotherhood’, maar niet per se de goede vorm. Tegelijkertijd wordt de bijna geheel woordeloze voorstelling omlijst door wierook, orgelmuziek en iconen: zijn we hier niet eigenlijk naar een vorm van een katholieke mis aan het kijken?

Na afloop, tijdens een nagesprek, komt de grote Romeo Castellucci (62) – zijn hele carrière beschreven als een provocateur of ‘enfant terrible’ van het theater – met zijn gezelschap Socìetas Raffaello Sanzio aan het woord. Het is een wat onbeholpen gesprek: hij spreek Italiaans, de interviewer Duits, en ertussen zit een tolk die zo goed en zo kwaad als het gaat probeert de ingewikkelde bespiegelingen te vertalen.

Castellucci is geen schreeuwer, maar een ingetogen, gesoigneerde Italiaan die, zo zegt hij onmiddellijk, alles behalve een provocateur wil zijn.

Wie zojuist de politie-uniformen op het podium zag, de wapenstokken, de geïsoleerde man die in elkaar werd gebeukt, heeft al gauw de associatie met Amerikaans politiegeweld met dodelijke afloop. Maar met George Floyd heeft Bros niets te maken, zegt Castellucci. “Ik heb het bedacht vóór de dood van George Floyd. En toen dat gebeurde, overwoog ik zelfs met de ontwikkeling van de voorstelling te stoppen, want ik wilde geen commentaar geven op de actualiteit.” Toch zette hij door, want zijn verbeelding van geweld, volgzaamheid en groepsdruk moet vooral worden gezien als een kritiek op de mens in het algemeen.

Niet precies opvolgen

De 23 figuranten, bijgestaan door nog eens 7 professionele acteurs, komen slechts een middag van tevoren langs om te horen wat er ongeveer gaat gebeuren. Er wordt niet gerepeteerd. Pas op het podium krijgen ze opdrachten in een oortje die ze, contractueel vastgelegd, móéten opvolgen. Daarin kun je de SS lezen, of andere fascistische groepen, je kunt er een uit de hand gelopen ontgroening in ontwaren, of de Russische huurlingen die vechten in het oosten van Oekraïne. Castellucci zelf vindt dat het over ‘alle mensen gaat’. Hebben wij niet allemaal een complexe relatie met de wet, geweld dat de wet moet handhaven, en onze eigen woede?

Wel refereert hij aan een eigen ervaring met geweld. “Ik was in Parijs toen de Gele Hesjes er demonstreerden en ik werd in het rumoer ook door een politieagent aangepakt. Dat heeft veel indruk op me gemaakt. Ik ben bang van de politie.” Hij zegt een fascinatie te hebben voor geweld, ‘maar in deze vorm vooral als een ritueel’. “Het geweld is bewust heel lang uitgesponnen, om esthetisch te worden.” De vorm is hoe dan ook belangrijk. Niet voor niets is de optocht van politiemannen omlijst met katholieke tekens: de orgelmuziek, een profeet aan het begin van de voorstelling, wierooklucht. “Het is een duivelse liturgie,” zegt hij met een glimlach.

Overigens, voor wie heeft overwogen zich op te geven als figurant: het is niet erg als de orders niet helemaal goed worden uitgevoerd. In een interview met de Belgische krant De Standaard zei Castellucci dat het zelfs beter is als ze het niet precies uitvoeren. “Ik hoop altijd dat er een scheur zit tussen de bevelen en de uitvoering. Maar dat gebeurt gek genoeg zelden.” Daar heeft hij wel een verklaring voor. “Wij mensen zijn nu eenmaal gedrild om te gehoorzamen.”

Bros, 24-25 juni, Internationaal Theater Amsterdam, Rabozaal