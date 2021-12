Unieke tentoonstelling Vermeer in Rijksmuseum in voorjaar 2023

Bezoekers in het Rijksmuseum, bij ‘Het Melkmeisje’ van Vermeer. Beeld Sabine Joosten/Hollandse Hoogte

In de tentoonstelling zullen tal van topstukken van Vermeer (1632-1675) te zien zijn, waaronder Meisje met de parel (Mauritshuis, Den Haag), De geograaf (Städel Museum, Frankfurt am Main), Schrijvende vrouw met dienstbode (The National Gallery of Ireland, Dublin) en Vrouw met de weegschaal (The National Gallery of Art, Washington D.C.).

Daarnaast worden werken getoond die nooit eerder voor het publiek in Nederland te zien waren, waaronder de net gerestaureerde Brief lezende vrouw aan het open raam uit de Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden. Het Rijksmuseum heeft zelf vier meesterwerken van Vermeer, waaronder het wereldberoemde Melkmeisje en Het Straatje.

“We hadden het niet voor mogelijk gehouden dat zoveel musea bereid waren hun topstukken uit te lenen,” aldus Rijksmuseum-directeur Taco Dibbits. “Daarvoor zijn we hen ongelooflijk dankbaar. Wij kunnen met deze tentoonstelling een nieuwe generatie op het hoogste niveau kennis laten maken met Vermeers schilderkunst en we kunnen resultaten van het nieuwste onderzoek presenteren. Vermeer behoort met Rembrandt, Van Gogh en Mondriaan tot de beroemdste schilders van Nederland.”

Samenwerking

De tentoonstelling is een samenwerking tussen het Rijksmuseum en het Mauritshuis. Door beide musea wordt onderzoek gedaan naar het kunstenaarschap van Vermeer, zijn artistieke keuzes en beweegredenen voor zijn composities. Ook het maakproces van de zeven schilderijen in Nederlands bezit wordt diepgaand onderzocht.

“Het Meisje met de parel, ons aller Meisje èn Vermeers beroemdste schilderij wereldwijd, lenen we maar al te graag uit voor deze unieke samenwerking, waar zij met twee andere werken uit het Mauritshuis – Vermeers Gezicht op Delft en Diana en haar Nimfen – te zien zal zijn,” stelt Mauritshuis-directeur Martine Gosselink. “Ja, we zullen haar vreselijk missen, maar een Vermeertentoonstelling zonder Het meisje is nou eenmaal geen Vermeertentoonstelling.”

De laatste grote Vermeertentoonstelling in Nederland was in 1996 in het Mauritshuis. Er werden destijds 22 schilderijen getoond van de Delftse meester; de tentoonstelling trok ruim 450.000 bezoekers en is daarmee nog altijd de best bezochte tentoonstelling in de geschiedenis van het museum.