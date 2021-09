Unieke Ed Van der Elsken-foto’s ontdekt van promotie W.F. Hermans aan de UvA

In het archief van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam zijn unieke foto’s ontdekt die Ed van der Elsken in 1955 maakte bij de promotie van Willen Frederik Hermans aan de Universiteit van Amsterdam. Ze worden ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de schrijver te boek gesteld.

Op 6 juli 1955 promoveerde W.F. Hermans (1921-1995) cum laude tot doctor in de wis- en natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Bij die bijeenkomst was maar één fotograaf aanwezig: Ed van der Elsken, die met journalist Piet Vrijman bezig was Hermans te portretteren voor Vrij Nederland. In hun publicatie in VN verschenen de eerste foto’s. Onlangs werd bekend dat de negatieven van nog 27 foto’s bewaard zijn gebleven.

De foto’s werden ontdekt door grafisch vormgever en bladenmaker Piet Schreuders, die de gedenksteen ontwierp die dinsdag in de Nieuwe Kerk werd onthuld bij de aftrap van het Willem Frederik Hermans-jubileumjaar. Schreuders is maker van de onder meer De Poezenkrant, waaraan poezenliefhebber Hermans bijdroeg en waarin ook de beroemde foto van Van der Elsken van de schrijver met kat werd geplaatst.

Prof. J.P. Wibaut (r), rector magnificus van de UvA in 1943-1944, feliciteert Hermans met diens promotie. Beeld Erven van der Elsken/ Nederlands Fotomuseum

“Op zoek naar meer foto’s van Hermans in het archief in Rotterdam kwam Schreuders de ­negatieven van de promotie tegen,” vertelt uitgever Jaap Schipper van de bibliofiele uit­geverij Statenhofpers in Den Haag. “Twee foto’s waren eerder gepubliceerd: de iconische van Hermans met zijn paranimfen Gerard Kornelis van het Reve en Oey Tjeng Sit, en een andere met zijn ouders. Maar 27 ervan waren nog onbekend.”

Fotobiografie

Besloten werd om vandaag, bij de viering van de honderdste geboortedag van W.F. Hermans, in een eenmalige, gelimiteerde oplage van 125 een bijzondere boekuitgave van de foto’s te maken onder de titel Tussen paranimfen. Te zien zijn niet alleen alle leden van de promotiecommissie, maar ook talrijke familieleden van Hermans die aanwezig waren. (Niet veel later rekende Hermans met zijn schoonfamilie af in de ­novelle Het grote medelijden.) Hermanskenner Bob Polak schreef de begeleidende teksten en plaatst de foto’s in ruimer verband.

W.F. Hermans met zijn paranimfen (staand vooraan), en (vrijwel) alle bezoekers die bij de promotie aanwezig waren.

“Het boek is een-op-een vormgegeven naar het voorbeeld van de fotobiografie van ­Hermans, met rechts de illustraties en links de bijschriften.” In de Fotobiografie, in 1969 verschenen bij uitgeverij Thomas, had Hermans ­foto’s en facsimiles verzameld van documenten die betrekking hadden op zijn leven en zijn voorgeslacht. Bij de documenten verschenen verklarende teksten van zijn hand. Schipper: “Een aardig detail is dat in de fotobiografie van Hermans zelf een uitklapplaat zit. Ook in dit boek zit een soortgelijke plaat, waarop vrijwel alle bezoekers van de promotie geïdentificeeerd worden.”

Andere resultaten

Tussen paranimfen is opgedeeld in drie secties: wat aan de promotie voorafging, de promotie met de 27 nieuwe foto’s, en een epiloog over het latere tumult rond Hermans’ proefschrift; in 1960 kwam de latere hoogleraar Jan Piket tot heel andere resultaten dan waarop Hermans in 1955 in zijn proefschrift Description et genèse des dépôts meubles de surface et du relief de l’Oesling cum laude was geslaagd.

‘Twee journalisten, Jan Vrijman (1925) en Hans van Straten (1923), begrepen dat Hermans iemand was om in de gaten te houden,’ schrijft Hermanskenner Bob Polak in zijn inleiding bij het boek. ‘Van Straten was verbonden aan Het Vrije Volk, destijds de grootste krant van Nederland; Vrijman (pseudoniem van Jan Hulsebos) aan het weekblad Vrij Nederland (...). Geen verrassing dus dat Vrijman en Van Straten op 6 juli 1955 bij de promotie van de wetenschapper W.F. Hermans annex geruchtmakend literator Willem Frederik Hermans aanwezig waren. Er was één verschil: Van Straten kwam alleen, Vrijman was er samen met een fotograaf: Ed van der Elsken.”