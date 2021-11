Undercover 3: spanning, frustratie en irritatie tussen Tom en Ferry is een gouden greep

Het derde seizoen van Netflixserie Undercover doorstaat de vergelijking met de twee vorige seizoenen ruimschoots.

In het begin van het derde seizoen van Undercover komt drugscrimineel Ferry Bouman op vrije voeten na het uitzitten van zijn gevangenisstraf. Voorwaarde van de reclassering is dat hij een keurig baantje moet aannemen. Borden wassen wordt zijn nieuwe bron van inkomsten. Hij houdt het precies drie uur vol, waarna de drugsbaron na het kapot gooien van een stapeltje serviesgoed weer zijn oude beroep gaat uitoefenen.

De opmaat van de Vlaams-Nederlandse misdaadserie Undercover 3 is veelbelovend. Frank Lammers heeft zich weer vol overgave gestort op zijn personage Ferry, de man met de lelijkste tronie van het Nederlandse taalgebied en de scheldkannonades die daarbij passen.

Zijn onvermijdelijke terugkeer naar het drugsmilieu – ‘Ik heb nog nooit een echte baan gehad,’ mokt Ferry na zijn kortstondig bestaan in de spoelkeuken – is de crux van de Netflixserie, die de vergelijking met de twee vorige seizoenen ruimschoots doorstaat.

Saillant is dat Ferry gekoppeld wordt aan de man die hem achter de tralies deed belanden; Bob Lemmens (Tom Waes), rechercheur in ruste die door geldnood gedwongen wordt om undercover te gaan in de drugswereld als ‘zakenpartner’ van Ferry. Het tweetal belandt zelfs in de Turkse gevangenis, waar sinds de geruchtmakende speelfilm Midnight Express (1978) van Alan Parker weinig verbeterd is.

De combi van Ferry en Tom is een gouden greep van de bedenkers. De voortdurende spanning, frustratie en irritatie tussen de beide mannen geeft hun poging om te infiltreren in een Turkse drugsbende een extra lading.

Er keren trouwens meer oude bekenden terug: de ex van Ferry, Daniëlle (Elise Schaap), verdient de kost met een busje waarmee zij hondeneigenaren bezoekt om hun huisdieren te trimmen. Ook duikt haar broer Lars (Yannick van de Velde) op, die – net afgekickt van zijn pillenverslaving – weer genadeloos wordt uitgebuit door Ferry.

Lammers krijgt verreweg de meeste speelruimte in deze reeks. Zijn karakter maakt nauwelijks enige ontwikkeling door, maar zijn overrompelende slechtheid, geestige driftbuien en ongekend opportunisme vergoeden alles. Een vierde seizoen? Kom maar op.