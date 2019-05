Uitslag songfestival klopte niet, meer punten voor Duncan

Beeld AFP

Wit-Rusland heeft per ongeluk de verkeerde punten aan de verkeerde landen gegeven. Zo kreeg bijvoorbeeld Israël de felbegeerde 'douze points', maar hadden die twaalf punten eigenlijk naar Malta moeten gaan.

De eindstand ziet er nu voor veel landen anders uit. De top vier blijft ongewijzigd, wel heeft winnaar Duncan Laurence 6 punten meer gekregen waardoor Nederland nu met 498 punten is geëindigd. Zweden staat nu op nummer vijf in de lijst van 26 deelnemers. Noorwegen, oorspronkelijk vijfde, moet het nu met een zesde plek doen. Dat is slecht nieuws voor het zingende trio Keiino (bestaande uit Alexandra Rotan‎, Fred-René Buljo‎ en Tom Hugo Hermansen).

Plaats lager

Cyprus en Malta zijn twee plekken omhoog geschoten, respectievelijk naar 13 en 14. Wit-Rusland (nu 23), San Marino (19), Albanië (17) en Noord-Macedonië (7) stegen een plek. Slovenië (15) en Frankrijk (16) stonden eerst twee plekken hoger. Ook Duitsland (nu 25), Estland (20) en Servië (18) staan in het nieuwe overzicht één plaats lager.

De EBU betreurt dat dit is gebeurd. De organisatie laat weten dat er een onderzoek wordt ingesteld. “Om zowel de artiesten als de EBU-leden die hebben deelgenomen te respecteren, willen we de eindresultaten corrigeren in overeenstemming met de regels. De correcte jurypunten zijn nu toegevoegd aan het scorebord,” luidt het statement.