Uitreiking World Press Photo 2020 bij Westergas gaat niet door

Een van de zes genomineerde foto's voor Foto van het Jaar. Een vrouw gooit modder in haar gezicht, na de crash van Boeing 737 Max in Ethiopië, maart 2019, waarin haar man zat. Beeld Mulugeta Ayene

‘Na intensief overleg hebben we besloten dat de wereldwijde situatie rond het corona-virus ons hiertoe dwingt,’ aldus de organisatie.

‘We zijn er kapot van dat we twee van onze grootste evenementen dit jaar niet kunnen organiseren. Beide evenementen zijn cruciale bijeenkomsten geworden voor de gemeenschap van visuele journalisten, en we zullen dit moment allemaal missen.’

World Press Photo was in een vergevorderd stadium met de organisatie van de uitreiking en het festival, wat de beslissing om te stoppen niet eenvoudig maakte. Door de aanhoudende onzekerheid over de omvang van het corona-virus was uitstel naar een latere datum ook geen optie. ‘De veiligheid van onze gemeenschap, ons personeel en de samenleving weegt zwaarder dan alle andere overwegingen.’

Eind vorige maand werden 44 fotografen uit 24 landen genomineerd, in acht categorieën (algemeen nieuws, hard nieuws, sport, hedendaagse kwesties, dagelijks leven, portretten, natuur en langlopende projecten). De winnaars worden 16 april om 22.00 uur online bekendgemaakt. Van 18 april tot en met 26 juli zijn alle genomineerde foto’s te zien in De Nieuwe Kerk; aansluitend zijn de prijswinnende foto’s te zien in een tentoonstelling die gedurende een jaar 120 steden in 50 landen aandoet.

‘World Press Photo gaat zijn best doen om de winnaars de erkenning te geven die ze verdienen,’ aldus het persbericht. ‘We gaan op zoek naar nieuwe manieren om onze missie te vervullen: de wereld verbinden met de verhalen die ertoe doen.’