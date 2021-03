Uitreiking Grammy’s in teken Black Lives Matter

Rapper Lil Baby opende de ceremonie met zijn nummer The Bigger Picture, dat hij vorig jaar direct na de dood van George Floyd uitbracht. Beeld EPA

Vooraf leek het vooral de corona-editie van de Grammy’s te worden. Voor de derde keer in 22 jaar niet gehouden in het Staples Center in Los Angeles, maar op de stoep voor de deur. In een tent met een open dak was slechts een select gezelschap genomineerden welkom. Optredens waren veelal vooraf opgenomen en alle genodigden droegen mondkapjes – totdat ze na het winnen van een prijs hun dierbaren mochten omhelzen.

Maar uiteindelijk bleek de Black Lives Matter-beweging toch zwaarder te wegen op de balans van het Amerikaanse muziekjaar. Rapper Lil Baby zette de toon door de 63ste ceremonie te openen met zijn nummer The Bigger Picture, dat hij vorig jaar direct na de dood van George Floyd uitbracht. Zijn optreden bevatte een geacteerde scène waarin een witte politieagent een zwarte arrestant doodschiet als hij probeert te vluchten. Ook protestleider Tamika Mallory kreeg het podium. “Het is een vreselijk jaar geweest,” zei ze. “Net als de afgelopen vierhonderd jaar.”

En toen moest de uitreiking in de categorie Song of the Year nog komen. De award ging naar singer-songwriter H.E.R. (Gabriella Wilson, 23) voor haar compositie I Can’t Breathe, geïnspireerd op de laatste woorden van George Floyd. “Dit lied gaat over ­verandering,” zei ze over het in haar eigen slaapkamer opgenomen ­protestlied. “Ik ben nog nooit zo trots geweest een artiest te zijn als nu.”

De award voor Song of the Year ging naar singer-songwriter H.E.R. (Gabriella Wilson, 23) voor haar compositie I Can’t Breathe. ‘Ik ben nog nooit zo trots geweest een artiest te zijn als nu.’ Beeld AFP

Dat even later Beyoncé Knowles het record overnam van de meeste Grammyzeges van een vrouwelijke artiest was in die zin symbolische timing. Met haar drie prijzen – waaronder eentje samen met haar 9-jarige dochter Blue Ivy – staat ze nu op 28 Grammy’s, eentje meer dan countryzangeres Alison Krauss.

Geheime commissie

Het contrast met de prelude van de prijsuitreiking was aanzienlijk. Die aanloop werd getekend door het protest van The Weeknd, die de organisatie impliciet van racisme beschuldigde in zijn klacht over het negeren van zijn hit Blinding Lights. Die brak overal ter wereld records, maar kreeg geen enkele nominatie. The Weeknd (Abel Tesfaye, 31) kondigde aan zijn muziek nooit meer verkiesbaar te maken voor toekomstige prijzen.

Steen des aanstoots is de geheime commissie die de nominaties kiest uit de voordrachten van de leden van de Grammy-academie. Tesfaye spreekt van corruptie en eist transparantie. ‘Ik heb drie Grammy’s thuis. Die betekenen nu niets meer voor me.’ Eerder spraken zwarte artiesten Drake, Kanye West en Frank Ocean zich al in soortgelijke bewoordingen uit.

Beyoncé, hier met Megan Thee Stallion, nam het record van vrouwelijke artiest met de meeste Grammy’s over van Alison Krauss Beeld Chris Pizzello/Invision/AP

Ook Justin Bieber was boos. Maar dan om een andere reden. Hij werd genomineerd in verschillende popcategorieën, terwijl hij zelf expliciet vond dat hij een R&B-album had gemaakt. Uiteindelijk won hij zondagnacht maar één prijs, uitgerekend in categorie Country, waar hij in terecht was gekomen met zijn song 10.000 Hours. In de felbetwiste categorie Solo Pop Performance verloor hij van Harry Styles’ Watermelon Sugar.

De doorgaans belangrijkste onderscheiding van de avond, die voor het beste album van het jaar, ging naar Taylor Swift. Ze won voor haar album Folklore, dat ze in corona-isolatie schreef en opnam.