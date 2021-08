Uitreiking Buma Awards komt weer naar Amsterdam

Giovanca Ostiana presenteert de Buma Awards. Beeld ANP

De afgelopen jaar werden de Buma Awards, toen nog zoals gebruikelijk in maart, uitgereikt in een studio op het Hilversumse Mediapark. In 2017 en 2018 was Theater Amsterdam het decor van het gala. “Hoewel de omstandigheden nog steeds geen reden geven voor een groot feest, willen we in september toch het grote componistentalent van Nederland eren. Bescheidener dan we gewend zijn, maar de Nederlandse Buma-leden hebben zich weer laten gelden met nationale en internationale hits,” aldus Buma-directeur Frank Helmink.

De Buma Awards Nationaal en Internationaal zijn voor de componisten en tekstschrijvers van de meest gedraaide en bestverkochte singles van het afgelopen jaar. Ook wordt elk jaar een aantal juryprijzen uitgereikt. Zo gaat de Lennaert Nijgh Prijs naar de beste tekstdichter, de Gouden Harp naar een liedschrijver die veel heeft betekend voor de Nederlandse muziek en zijn er de Buma Oeuvre Award Multimedia en de Lifetime Achievement Award.