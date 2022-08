Uitmarktdirecteur luidt noodklok: ‘De cultuursector heeft al twee jaar bijna geen inkomsten’

Campagnebeeld van de Uitmarkt met de Amsterdamse wethouder Touria Meliani. De organisatie van de Uitmarkt houdt de beste plekken op het Museumplein vrij voor wie zelf een stoel meeneemt. Beeld Jakob van Vliet



Een bierkratje, een klapstoel of een oude fauteuil. Ze voldoen aanstaande vrijdagavond allemaal om een extra mooie plaats bij het concert van Willeke Alberti te verdienen. De organisatie van de Uitmarkt houdt de beste plekken op het Museumplein vrij voor wie ze zelf meeneemt. De stoelenactie is een ludiek steuntje in de rug van een grotere campagne die vandaag in Het Parool begint: ‘Reserveer nu je stoel, dan zit je straks vooraan.’

Niet eerder riep de Uitmarkt, de traditionele opening van het culturele seizoen, zo expliciet op tot directe actie van de consument. Noodzakelijk, zegt Uitmarktdirecteur Geerte Udo (48), want in zijn 45ste editie is de Uitmarkt het boegbeeld van een in zwaar weer verkerende sector.

“De hoop die we allemaal hadden, dat zodra het na corona weer zou mogen, de zalen weer zouden vollopen is ijdel gebleken,” vat ze de situatie samen. Vooral de kaartverkoop voor langlopende theatervoorstellingen, kleinere podia, minder bekende artiesten en tentoonstellingen van het kaliber onder dat van de grote publiekstrekkers loopt stroef. En dat na twee moeizame jaren waarin de instellingen vaker dicht moesten blijven dan ze open mochten.

Udo: “Je merkt aan alle kanten dat de kunst- en cultuursector meer aandacht nodig heeft om te zorgen dat de verkoop aantrekt. Er zijn al twee jaar zo goed als geen inkomsten. Er is structurele schade ontstaan. Dat is al erg genoeg, maar als de verkoop nu ook nog vertraagt, wordt de situatie soms echt nijpend.”

Waarom zijn de zalen na opheffing van de coronabeperkingen niet meer volgelopen, denkt u?

“Een groot deel van de potentiële bezoekers bleek aanvankelijk terughoudend. De coronaregels werden dan wel losgelaten, maar corona zelf was nog niet weg. Misschien waren we naïef om te denken dat we zonder die beperkingen weer meteen het oude niveau van kaartverkoop zouden halen. Zeker veel ouderen dachten: ‘Ik wacht nog wel even met kopen.’”

“En wat je niet moet onderschatten: in de twee jaar van corona hebben mensen een andere manier van het besteden van hun avond opgebouwd. Thuis afspreken met vrienden, het streamingaanbod. Ik geloof niet dat de waardering voor kunst en cultuur is afgenomen, maar de routine is er simpelweg uit.”

“Daarbij komt nog de al bestaande trend dat kaartjes steeds later worden geboekt. De onzekerheid rondom corona heeft die versterkt. Een begrijpelijke gedachtegang, maar juist die voorverkoop is voor de sector ontzettend belangrijk.”

Toch lopen voetbalstadions en grote concerten van De Dijk, Bruce Springsteen of Kensington weer gewoon vol. Daar is geen sprake van terughoudendheid van bezoekers.

“We hebben geen exacte data over de achtergronden van dat gevoel, maar duidelijk is dat er verschillen zijn tussen risicomijders en mensen die in het leven minder gevaar zien. Misschien zitten er onder voetbalsupporters meer mensen uit de laatste groep. Of ze ervaren een andere urgentie: ‘Mijn club speelt, dus ik moét er bij zijn.’”

“Maar de situatie in de theaters en op andere podia is ook urgent. Daarom zeggen we nu tegen het publiek: ‘We snappen dat het fijn is om een reservering even uit te stellen, maar doe het toch nu alvast om de mensen in de culturele sector een hart onder de riem te steken. Want dat verdienen ze.’”

De Uitmarkt is als etalage van het culturele aanbod harder nodig dan ooit?

“Absoluut. Absoluut.”

In Paradiso wordt volgende week zondag gedebatteerd over structurele oplossingen voor de toekomst. Wat zou uw bijdrage daar zijn?

“Een panklaar antwoord is er niet, maar we zouden moeten zorgen dat de waarde van kunst en cultuur explicieter wordt benoemd. Dat geluid moet vooral buiten de sector worden gehoord. Bij het publiek, maar ook bij de overheid, die kunst en cultuur nog meer zou mogen waarderen. Niet alleen door subsidies, maar ook door educatie.”

Zou het ook aan de kwaliteit van het aanbod kunnen liggen dat het publiek nu minder belangstelling toont?

“Dat zou kunnen, maar ik ben ervan overtuigd dat we in Nederland zo ongelooflijk veel talent hebben dat het mogelijk is het publiek op maat te bedienen. Je moet alleen wel heel duidelijk afvragen: voor wie maak ik dit? Misschien kan dat duidelijker, maar ik ben ervan overtuigd dat de kwaliteit over de gehele linie erg hoog is.”

Het moet beter worden verkocht?

“Het gaat niet alleen om reclame maken, je moet ook proberen andere doelgroepen aan te spreken. Je krijgt geen nieuw publiek met dezelfde programmering. Je moet iets bieden wat aansluit bij hun behoeften. Kijk hoe geweldig De Meervaart dat doet. Dat theater programmeert veel diverser en multicultureler.”

Hoe staat de Uitmarkt ervoor na twee jaar corona waarin een thuisblijfeditie en een compacte versie met thema-avonden werden gehouden?

“We zitten in een tussenfase. de Uitmarkt is aan vernieuwing toe. Er is al aardig wat veranderd, maar we zijn nog niet klaar. Een van de eerste stappen dit jaar is de introductie van de Cultuurtuin, die de eerder bekende informatiemarkt met zijn kraampjes en folders vervangt. Al dat papier vonden we niet langer duurzaam. We bieden de informatie en acties nu digitaal aan en hebben in de tuin pop-up-performances geprogrammeerd.”

“We zijn nog niet klaar met vernieuwen. Alleen nemen we beslissingen daarover als bestuur uiteraard niet in ons eentje. We willen dat via de ideeën van de sector zelf doen. En daar waren ze de afgelopen twee jaar met andere zaken bezig. We zijn, gezien de personeelstekorten en de financiële uitdagingen overal, al superblij dat er weer een echte Uitmarkt is.”

Waarom moet de Uitmarkt eigenlijk vernieuwen?

“Hij bestaat nu 45 jaar, is begonnen in een tijd dat er nog niets digitaal mogelijk was. We blijven geloven in een daverend statement om het culturele seizoen mee te beginnen, maar het is gezond na te blijven denken over de juiste vorm. Kan de programmering diversers? Kunnen we in Amsterdam ook de andere stadsdelen er meer bij betrekken? Of zouden we bijvoorbeeld met pilotsteden in het hele land kunnen werken?

De Uitmarkt gaat Amsterdam verlaten?

“Niet verlaten, maar waarom zouden er ook in andere steden niet ook activiteiten kunnen plaatsvinden? We zijn altijd een nationaal evenement geweest. Dat was dankzij het landelijke aanbod en de tv-uitzendingen al duidelijk, maar de fysieke locatie is altijd Amsterdam geweest. Hoe mooi zou het zijn als je er meer steden en culturele instellingen bij betrekt? We gaan niet de hele Uitmarkt verhuizen, maar hebben absoluut de ambitie het nationale karakter te versterken. Want er is in heel Nederland nog veel te ontdekken.”

Uitmarkt. Vrijdag 26 t/m zondag 28 augustus.

Geerte Udo, directeur van de Uitmarkt. Beeld Daniel Cohen